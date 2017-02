Langenfeld: Stadt gibt Gedenkstunde für Holocaust-Opfer

Anlässlich der Verlegung der "Stolpersteine" im Dezember präsentieren Schüler eine Ausstellung zum Thema.

Als das Klarinettenquintett einsetzt, wird es still im Flügelsaal. Auf einer Leinwand erscheinen Bilder der bereits im Dezember an drei Orten verlegten "Stolpersteine". Die mit Messing beschlagenden Kopfsteinpflaster zeigen die Namen und Lebensdaten fünf jüdischer Langenfelder, die während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden. "Das Projekt zeigt: Diese Menschen haben hier bei uns in der Stadt gelebt und sind nicht mehr nur anonym", sagte Historiker Uwe Augustin. Um diese Menschen zu würdigen, erinnerte die Gedenkstunde an die Schicksale von Wilhelm Herz, Lina Herz, Amalie Meyer, Albert Salomon und Mina Berg.

Zugleich wird damit die Ausstellung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums und des Arbeitskreises Geschichte der Volkshochschule eröffnet, die bis zum 20. Februar im Rathaus zu sehen ist. Sie dokumentiert fotografisch das Einsetzen der "Stolpersteine" und das Leben der 15 Langenfelder, denen ein Stein gewidmet wurde. Dazu sind auch die Enkelin von Mina Berg, Margot Hens, sowie die Urenkel Silvia Hens und Tamar Berg angereist. Tamar Berg übernimmt am Ende der Veranstaltung das Kaddisch, das Gebet zum Totengedenken, und El malej Rahamim, das Gebet für die Opfer der Shoah. An die anderen Gäste gerichtet sagt er: "Sie alle geben dem heutigen Abend und dem Gedenken an die jüdischen Mitbürger Langenfelds eine Identität und den Opfern eine Stimme." Eins sei klar: Diese Ereignisse dürften sich niemals wiederholen. So sei ein Gedenken für die Toten auch immer eine Mahnung an die Lebenden.

Dazu stellte Bürgermeister Frank Schneider fest: "Es ist leider die traurige Wahrheit, dass an vielen Orten der Erde die Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass Krieg, Gewalt, Terror und Verfolgung niemals zu einer Lösung von Konflikten oder der Durchsetzung eigener Ideen führen können." Deshalb freue er sich, dass die Schüler der 9. Klasse des Konrad-Adenauer-Gymnasiums hiermit ein Zeichen gegen Fremdenhass setzten.

Die Schüler der Differenzierungskurse Geschichte und Fotografie begleiteten die Verlegung der "Stolpersteine" fotografisch und zeigten an diesem Abend neben Geburts- und Lebensdaten, Bilder von den Personen, ihren Wohnorten und etwa Geburtsurkunden. Auch vollzogen sie ihren Deportationsweg auf einer Karte nach.

(graw)