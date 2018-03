Monheim: Stadt verlost Tickets für Amsterdam-Flusskreuzfahrt

Für die Flusskreuzfahrt vom 28. bis zum 30. April nach Amsterdam verlost das Citymanagement drei Doppelkabinen.

Das Kreuzfahrtschiff Scenic Pearl legt am Samstag, 28. April, um 15.30 Uhr vom Monheimer Anleger nach Amsterdam ab. Die Gäste genießen an Bord zwei Mal Frühstück, ein Mittagessen in Buffetform und zwei Abendessen. Am Sonntagmorgen erreicht das Schiff Amsterdam, wo es bis Montagmorgen, 30. April, als Hotelschiff liegt. Alle Kabinen verfügen über WC und Dusche.

Um 10 Uhr fährt ein Reisebus zurück nach Monheim. Wer an der Verlosung von je einer Doppelkabine teilnehmen möchte, meldet sich schriftlich oder persönlich bei Marke Monheim am Monheimer Tor, Rathausplatz 20, info@marke-monheim.de. Jede Nachricht sollte Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse enthalten. Pro Person gibt es nur ein Los.

Die zur Verlosung stehenden Kabinen sind nicht behindertengerecht. Einsendeschluss ist der 12. April. Die Gewinner werden beim Frühlingsfest, Sonntag, 15. April, 12.30 Uhr auf der Bühne am Rathaus gezogen. Sie müssen bei der Ziehung zugegen sein und die Anmeldung bestätigen.

(pc)