später lesen Dreimal Lebenshilfe Helau Behinderte feiern Karneval in Monheim Teilen

Twittern





2017-02-06T18:22+0100 2017-02-07T00:00+0100

Am Vorabend der tollen Tage steigt im Monheimer VHS-Saal ein ganz besonderes Karnevalsprogramm: Die Lebenshilfe im Kreis Mettmann feiert ihren traditionellen Saalkarneval. Neben bewährten Bühnenprofis sind auch Eigengewächse am Mittwoch, 22. Februar, ab 17.30 Uhr am Start. "Zu unserer großen Sitzung gehören auch die Lebenshilfe-Sänger, die immer mit großem Jubel ihrer Mitbewohner auftreten und zeigen, wie sie den Karnevalsabend mitgestalten können", freut sich der Wohnverbund-Leiter für Langenfeld-Monheim, Stefan Stahmann. Dieses Jahr werden Charlotte Wittlich, Karl-Heinz Hofmann und "Samara" alias Sandra Schacher ihre Gesangskünste präsentieren. Alle drei sind in den WFB-Behindertenwerkstätten in Langenfeld beschäftigt.