Baumberg: Kirchenchor St. Dionysius ehrt Sänger mit extralangem Atem

Der Kirchenchor St. Dionysius Baumberg hat drei Sänger für lange runde Mitgliedschaft geehrt:

Margret Bahr für 60, Gisela Goedeke für 50 und Reinhard Buchta für 40 Jahre. Weitere Ehrungen erhielten Edeltraud Storch für 25 und Michaela und Bernd Rüter für 10 Jahre Mitgliedschaft. Bei der Jahreshauptversammlung bestätigte der Chor seinen Vorstand. In diesem Jahr feiert er sein 130-jähriges Bestehen. Für Mai ist ein Konzert geplant mit der "Messa di Gloria e Credo" von Gaetano Donizetti (1797-1848). "Am 17. Dezember werden wir, wie es schon fast Tradition ist, gemeinsam mit dem Polizeichor ein adventliches Konzert in St. Dionysius geben", kündigt Michael Nelles an. Der Chor probt donnerstags, 20.15 Uhr im Pfarrheim, Von-Ketteler-Straße. Interessierte Sänger sind willkommen.

Quelle: RP