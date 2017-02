später lesen Helau Mehr als 600 Jecken ziehen beim Zoch durch Baumberg mit FOTO: ABK FOTO: ABK 2017-02-24T17:32+0100 2017-02-25T00:00+0100

Drei Karnevalszüge erlebt Monheim in den kommenden Tagen. Den Anfang macht am morgigen Sonntag ab 11.11 Uhr der Boomberger Veedelszoch. Aufstellung der 37 Wagen und Fußgruppen mit mehr als 600 Teilnehmern ist am Garather Weg. Von der Einmündung Veresberger Straße geht es über den Holzweg, die Fichte-, die Hegel- und die Humboldtstraße. Der Höhepunkt des Zugs ist laut Arbeitskreis Baumberger Karneval (ABK) auf der Hauptstraße. An der Kreuz-/Thomasstraße löst sich der Zug auf. Das Sessionsmotto lautet "Jebuddelt, jebaggert, jebützt!".