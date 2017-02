später lesen Gut Gegeben Wohltäterin über den Tod hinaus 2017-02-28T18:07+0100 2017-03-01T00:00+0100

Vor 25 Jahren starb die Langenfelder Wohltäterin Maria Kritz im hohen Alter von 97 Jahren. Daran hat jetzt der frühere Vize-Bürgermeister Rolf Gassen erinnert. "Frau Kritz war eine sehr sozial denkende Frau, die bedürftige Menschen in unserer Stadt unterstützte", sagt Gassen. Mit zunehmendem Alter habe sich die alleinstehende Frau mit dem Gedanken beschäftigt: Was geschieht mit meinem Vermögen nach meinem Tod? "Sie hatte eine beachtliche Summe Geld, die sie schließlich in eine Stiftung einbrachte.