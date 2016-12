Langenfeld/Düsseldorf: Strafverfolger stellen sich 2017 neu auf

Die Staatsanwaltschaft schafft ein Dezernat zur Verfolgung erwachsener Serientäter und für beschleunigte Verfahren. Von Stefani Geilhausen

Diebe, Einbrecher und andere Kriminelle, die von serienweisen Straftaten leben, können sich im neuen Jahr warm anziehen: Um sie kümmert sich bei der auch für Langenfeld und Monheim zuständigen Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ab sofort einer, der bislang Mörder und andere Schwerverbrecher hinter Gitter gebracht hat: Christoph Kumpa.

Der Staatsanwalt, der als Pressesprecher der Behörde spätestens seit der Germanwings-Katastrophe bundesweit bekannt wurde, wechselt zum 1. Januar in ein neues Dezernat, das unter anderem erwachsene Intensivstraftäter verfolgen wird. Für Jugendliche gibt es das längst. Jetzt sollen auch erwachsene Mehrfachtäter nicht mehr wegen unterschiedlicher Zuständigkeiten unter dem Radar bleiben können. Für die Polizei gibt es dann künftig feste Ansprechpartner für solche Straftäter - das soll eine stringentere personenbezogene Strafverfolgung ermöglichen.

Die neue Abteilung 14 hat aber noch mehr auf der Agenda: So genannte Umfangsverfahren - Strafsachen wie Abmahnbetrug im Internet oder Abofallen am Telefon, bei denen es zahlreiche Geschädigte gibt - sollen gebündelt werden und nicht mehr die allgemeinen Dezernate zeitweise lahmlegen.

Möglich wurde die Neuordnung bei der Staatsanwaltschaft durch das Anfang des Jahres aufgelegte 15-Punkte-Programm der Landesregierung. Darin war nach den Silvesterübergriffen auch die Schaffung neuer Stellen bei den Strafverfolgern vorgesehen, so dass nun mit Kumpa drei Kollegen und die Abteilungsleiterin auch noch die Verfahren bearbeiten können, die in einer Woche erledigt sein müssen, "beschleunigte Verfahren" in Fällen mit klarer Beweislage und einer Strafandrohung von nicht mehr als einem Jahr.

249 solcher Verfahren gab es in diesem Jahr. In beschleunigten Verfahren werden vor allem Diebstähle verhandelt, die Beschuldigten nach der Festnahme durch eine maximal siebentägige Hauptverhandlungshaft am Untertauchen gehindert. Bislang waren Amtsanwälte dafür zuständig, nun übernimmt Abteilung 14. Einer der Staatsanwälte bringt außerdem seine bisherige Arbeit mit ins neue Büro: Er war seit April 2015 Sonderdezernent für die Verfolgung von Gepäckdieben am Flughafen und kümmert sich auch weiter um diese Verfahren.

Auch für die Verfolgung von Wohnungseinbrechern und die Überwachung von unter Führungsaufsicht stehenden Verurteilten sind künftig eigene Dezernenten zuständig. Die neue Aufstellung der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ist eine der letzten Amtshandlungen ihres Chefs - denn auch das Büro des Leitenden Oberstaatsanwalts wird neu besetzt: Thomas Harden geht als Generalstaatsanwalt nach Köln, sein Nachfolger wird derzeit gesucht.

Apropos Nachfolger: Für Christoph Kumpa kehrt ein bekanntes Gesicht zurück ins Dezernat für Kapitaldelikte: Britta Zur, die zuletzt 2012 die Anklage gegen den Mörder einer Jobcenter-Mitarbeiterin vertrat, hatte nach Babypause und Elternzeit zunächst andere Aufgaben bei der Staatsanwaltschaft wahrgenommen.

Quelle: RP