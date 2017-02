später lesen Monheim Tschüss Sprungturm - die RP sammelt Freibad-Erlebnisse FOTO: Matzerath Ralph FOTO: Matzerath Ralph Teilen

Twittern





2017-02-09T18:09+0100 2017-02-10T00:00+0100

Jetzt ist es bald so weit: Der alte Monheimer Zehn-Meter-Sprungturm wird abgerissen, weil auf dem alten Freibad-Gelände eine Kita entstehen soll. Zum letzten Mal geplanscht wurde im Monheimer Freibad im Sommer 2000. Das ist fast 17 Jahre her. Aber die Erinnerungen, die sind bei vielen noch da. Bestimmt liegt das auch daran, dass es für Monheimer so schöne Erlebnisse waren, wie beispielsweise an warmen Sommertagen mutige Sprünge vom Zehner, Eis am Stiel, an die eigene Jugend, die Kindheit.