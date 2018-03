Monheim: Über dem Regenbogen kreativ die Ferien verbringen

Eine magische Reise verspricht die städtische Kunstschule in den Osterferien.

Von Montag, 26., bis Donnerstag, 29. März, können Kinder ab sechs Jahren malen, bauen und experimentieren. Das Angebot (Kursnummer K-18S-1700)ist an allen vier Tagen von 10 bis 13 Uhr in der Kunstschule am Berliner Ring 9. "Die Kinderkunstakademie bietet viel Raum und Zeit, um sich mal so richtig kreativ austoben zu können", sagt Leiterin Katharina Braun.

Die Künstlerinnen Julia Herbster und Yvonne Klaßen führen die Kinder zum Thema "Über dem Regenbogen" in eine bunte Farbwelt. Dabei werden unter anderem Kuschelkissen und Skulpturen gestaltet. Die Teilnahme kostet inklusive Material 40 Euro. Komplettes Programm und Info unter www.monheim.de/kunstschule im Internet.

