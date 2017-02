später lesen Langenfeld Unbekannte stehlen kompletten Sattelzug Teilen

2017-02-06T18:12+0100 2017-02-07T00:00+0100

In der Zeit von Donnerstag, 5.10 Uhr, bis gestern, 6.45 Uhr, haben Unbekannte am Winkelsweg in Immigrath eine weiße Sattelzugmaschine DAF-XF Super Space mit einem weißen Auflieger der Marke Koegel entwendet.

