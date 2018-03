Langenfeld: Unbekannte stehlen nachts 40.000 Euro teuren BMW

Ein BMW 530 D im Wert von etwa 40.000 Euro ist am Ursulaweg gestohlen worden.

Wie die Polizei erst gestern mitteilte, stand der schwarze Firmenwagen am Samstag um 19 Uhr noch verschlossen in einer Garagenzufahrt neben einem Reihenhaus. Am Sonntag gegen 3.50 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Der BMW hatte das Kennzeichen D-KM 313 und etwa 40.000 Kilometer auf dem Tacho.

Wie die Täter den Wagen öffneten und starteten oder abtransportierten, hat die Polizei noch nicht geklärt. Deshalb sucht sie Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 - 288-6310

(mei)