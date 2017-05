später lesen Monheim Unbekannte zerstören Spielgeräte 2017-04-28T18:21+0200 2017-04-29T00:00+0200

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in der Altstadt und auf dem Spielplatz im Landschaftspark Rheinbogen gewütet. Nach Angaben von Rathaussprecher Norbert Jakobs soll der Schaden erheblich sein. Bau-Bereichsleiter Andreas Apsel ist nach eigenen Worten "fassungslos über so viel sinnlose Zerstörungswut".

Stephan Meisel Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Stephan Meisel (mei) ist Leiter der Lokalredaktion Langenfeld der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen