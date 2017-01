später lesen Kreis Mettmann Uniklinik ruft in Bahnen zu Blutspenden auf FOTO: rm- FOTO: rm- Teilen

2017-01-10

In den Bahnen und U-Bahn-Stationen der Rheinbahn wird per Lautsprecher nicht nur vor Taschendieben gewarnt: Für die Uniklinik werden zurzeit auch Durchsagen gemacht. Denn in der Blutspendezentrale droht langsam eine Verknappung an Blutkonserven.

