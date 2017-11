Thomas Spekowius: "Unsere Monheim-Videos stiften Identität"

Der Chef der Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus über städtische Werbefilme, den Dreh-Aufwand und das Bild von der "Steueroase".

Bei "Marke Monheim" in Monheimer Tor gibt es allerlei Monheim-Mitbringsel zu kaufen, aber keinen Monheim-Film. Warum?

Spekowius Weil wir als Stadt in der heutigen Zeit eher auf eine Online-Verbreitung setzen. Über den städtischen Facebook-Auftritt und unseren eigenen YouTube-Channel können sich unsere Bürger ebenso wie Auswärtige in thematisch ja sehr unterschiedlichen Filmbeiträgen jederzeit ein gutes Bild von Monheim machen. Zudem sind diese Filme natürlich auch auf der städtischen Homepage eingebettet.

Sie sparen sich also die Vervielfältigungskosten auf DVD?

Spekowius Ja, aber die Kostenersparnis ist hier gar nicht unser Beweggrund. Entscheidender ist da doch eher die größere Reichweite und Flexibilität von Online-Publikationen. In unserer Stadt tut sich seit einigen Jahren so viel, da müssten wir ja ständig neue DVD's pressen lassen, um die Filme auf einem halbwegs aktuellen Stand zu halten. In unserem erst letztes Jahr publizierten Tourismusfilm sind der neue Schiffanleger, die inzwischen umgestaltete Altstadt und das bald kommende Schifffahrtsmuseum in Baumberg beispielsweise noch gar nicht mit drin. Da ist also in Kürze schon wieder eine Aktualisierung fällig - weil wir einfach immer mehr zu bieten haben.

Welche Monheim-Filme sind abrufbar?

Spekowius Mittlerweile eine ganze Reihe. Neben dem Tourismus-Video zum Beispiel unser Imagefilm. Mit seinen fünf Minuten ist dieses auch schon einmal überarbeitete Monheim-Portrait deutlich länger als die anderen Beiträge, die sonst in der Regel eher bei leicht konsumierbaren anderthalb bis zwei Minuten liegen. Es gibt auch einen Film, in dem vor allem unsere heimischen Unternehmer über ihren eigenen Standort zu Wort kommen, und ein Azubi-Video zur Nachwuchs- und Personalwerbung. In Kürze werden wir unseren Bau-Ingenieur Florian Sandner vorstellen, der gerade den Rheinanleger und die neue Hauptstraße in Baumberg mitrealisiert hat. Wir lassen die Menschen gerne an unserer spannenden Entwicklung teilhaben.

Inhaltlich drängt sich neben der Lage am Rhein doch sicher auch die "Steueroase Monheim" auf, oder?

Spekowius Den Begriff "Oase" mögen wir hier eigentlich gar nicht. Das Rheinland um uns herum ist schließlich keine Wüste, sondern vielmehr das genaue Gegenteil. Bei der Standort-Werbung ist aber natürlich auch unsere wirtschaftsfreundliche Steuerpolitik ein Teilaspekt. Zu bieten haben wir aber doch noch ganz viel mehr. Wir wollen vor allem zeigen, dass man hier sehr gut leben kann. Flächendeckendes WLAN- und Glasfasernetz, rheinische Geselligkeit, Natur, Service-Freundlichkeit, ein tolles Kulturangebot, kostenfreie Kita-Plätze und Ganztagsbetreuung in den Schulen. Monheim kann nun wirklich mehr als nur günstige Steuern, mit denen man uns halt von außen oft in Verbindung bringt.

Folgen Sie in der Machart der Filme einem Muster?

Spekowius Wir setzen schon auf Abwechslung. Aber sehr gerne lassen wir Beschäftigte wie unseren Stadtteilmanager oder eine Citymanagerin ihre Arbeit für die Bürger einfach selbst vorstellen. Wir nutzen auch oft Drohnenaufnahmen, die immer wieder ganz neue Perspektiven eröffnen. Bei einem Film, der für ein ehrenamtliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr wirbt, kam jetzt auch mal eine Zeitlupen-Kamera zum Einsatz. Die Vorstellung unseres neuen Bürgerbüros wiederum haben wir Kindern als "Hauptdarstellern" überlassen.

Wie viel lassen Sie sich die Produktion eines Film(chen)s kosten?

Spekowius Das hängt natürlich immer von Länge und Aufwand ab. Im Durchschnitt sind es bei den normalen Produktionen rund 5000 Euro. Wir arbeiten hier mit Profis zusammen. Monheim in ruckeligen Handy-Aufnahmen zu präsentieren, entspräche auch nicht unserem Qualitätsanspruch.

Setzen Sie auch Schauspieler ein?

Spekowius Normalerweise nicht. Wir setzen viel mehr auf Authentizität und echte Mitarbeiter. Eine Ausnahme war der Tourismus-Film, bei dem wir quasi im Zeitraffer einen Tag nachgestellt haben, wie man ihn hier an der Promenade des Neanderlands tatsächlich erleben und genießen kann.

Lässt sich der Erfolg denn messen?

Spekowius Nicht direkt in Euro. Aber erstens lässt sich ja die Qualität eines Films beurteilen, und zweitens tragen Produktionen wie der Tourismus-Film bestimmt auch mit zu den steigenden Gästezahlen in Monheim bei. Die Gastronomie profitiert sicher ebenfalls. Mit dem Feuerwehr-Film haben unsere Brandschützer schon mehrere Freiwillige gewonnen. Der Film ist übrigens auch als Werbung im Mondscheinkino gelaufen und läuft jetzt auch wieder im Herbstkino. Wir betreiben keine Werbung zum Selbstzweck, sondern immer im Sinne der Menschen in unserer Stadt.

Monheim-Filme für Monheimer also?

Spekowius Ja, wir arbeiten in der Regel sogar mit Monheimer Filmmachern zusammen. Unsere Produktionen sind immer nach außen und nach innen gerichtet. Natürlich wirken sie identitätsstiftend. Die Monheimer sind zu Recht stolz auf ihre Stadt. Und wer uns noch nicht näher kennt, aber hier vielleicht bald arbeiten, wohnen oder auch einfach nur einen schönen Tag verbringen möchte, der kann Monheim mit unseren Videos auf sehr attraktive Weise kennenlernen und die positiven Eindrücke über das Internet obendrein auch noch ganz prima teilen.

DIE FRAGEN STELLTE THOMAS GUTMANN.

Quelle: RP