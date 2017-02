Langenfeld: Valentinstag: Das sind herzige Geschenke für Verliebte

Der 14. Februar naht. Wer seinen Schatz beschenken will, sollte sich langsam um ein Präsent für den kommenden Dienstag kümmern. Wir haben uns in den Geschäften umgeschaut. Von Alina Röhrdanz und Jil Kaebel

Ein Einkaufsbummel durch die Langenfelder Innenstadt und die Nachbarstädte zeigt es einfach jedem: In den Schaufenstern der Drogeriemarktkette Müller, bei Saint Georges Juweliere und auch der Parfümerie Becker hängen rosafarbene und rote Herzen. Überall gibt es knuddelige Teddybären und herzförmige Geschenke wie Kissen oder Pralinenschachteln zu kaufen: Bald ist Valentinstag. Ein Kassenschlager für alle, besonders für Süßwaren-Anbieter wie Hussel.

Süßigkeiten Die Süßigkeiten sind alle in Herzform, das Schaufenster ist in den Farbtönen Rot und Rosa gehalten. "Am meisten gekauft werden Pralinen und Lutscher in Herzchenform und andere nett zurechtgemachte Dinge, die mit dem Thema ,Liebe' zu tun haben", verrät Sabine Breuer, Filialleiterin bei Hussel in der Langenfelder Stadtgalerie. Außerdem erwähnt sie, dass mehr Kunden um die Valentinstagszeit kommen, da die Menschen dann einen ganz besonderen Grund zum Schenken haben.

Drogerie und mehr Bei der Drogeriemarktkette Müller laufen die Verkäuferinnen sogar mit angehefteten Herzchen am Arbeitskittel herum, und auch dort stehen in den Regalen Teddybären, Kissen, Tassen und Liebesschlösser für um 8,95 Euro zum Verkauf. Ein Valentins-Tisch mit Parfüm, Eau de Toilette, fruchtigen Duschgels und pflegenden Cremes präsentiert eine Auswahl, die für alle etwas bietet. Große Schokoladenmarken wie Ferrero und Milka verkaufen jetzt alles in hübsch-herzigen Verpackungen. Viele Mädchen bleiben vor den Regalen stehen und sind begeistert.

Beim Drogeriemarkt dm gibt es verschiedene Geschenksets für rund 15 Euro. Etwas persönlicher sind aber zum Beispiel die Foto-Schneekugeln in Herzform für 2,99 Euro und kleine Schlüsselanhänger mit einer Gravur: "Ich liebe Dich".

Schnickschnack Wer eher auf Kitsch steht, ist bei der "Fan World" genau richtig. Plüschherzen mit der Aufschrift "I love you" in allen Größen, Liebestee und Liebespillen, Badezusatz, eine Liebeserklärung zum Aufhängen, riesige Teddybären und glitzernde Karten mit Herzen bedruckt stehen für den eigenen Schatz bereit.

Blumen Rosen, nicht nur klassisch in Rot, stehen bei Blumen Risse und in anderen Blumenläden bereit, um einer schönen Frau am 14. Februar eine Freude zu bereiten. Doch der Jahreszeit entsprechen können auch leuchtende Tulpen verschenkt werden.

Bücher Auch in der Buchhandlung Thalia wird dem Thema "Liebe" viel Raum gegeben. Filme wie "Valentinstag" oder Bücher wie "365 Herzenswünsche" sind im Sortiment; außerdem Servietten mit Herz und Backformen für ein gelungenes Essen zu zweit.

Accessoires Für Erwachsenen gibt es besondere Geschenke in der Wäscheabteilung von H&M und Co: Schöne Dessous in schwarz und rot werden zurzeit günstiger verkauft.

Quelle: RP