Monheim: "Verantwortung" ist jetzt ein Schulfach

Im Rahmen von Mo.Ki IV haben zwei neunte Klassen der Peter-Ustinov-Gesamtschule Unterricht der etwas anderen Art. Von D. Schmidt-Elmendorff

"Sagt euch Walt Disney etwas?" Lehrer Henrik Friederici schaut in die Runde. "Disney-Land, Micky Maus, Filme", antworten einige der Neuntklässler sofort. "Alles richtig. Aber Walt Disney war vor allem auch ein erfolgreicher amerikanischer Unternehmer. Und mit ihm werden wir uns heute beschäftigen", sagt der Pädagoge. Wir befinden uns in der Peter-Ustinov-Gesamtschule (PUG). "Abenteuer Verantwortung" steht auf dem Stundenplan. Es handelt sich dabei nicht um eine weitere Schulreform der Landesregierung, es ist ein neues Projekt im Rahmen von Mo.Ki IV.

Mo.Ki - Monheim für Kinder - nennt sich die Präventionskette, die Kinder und Jugendliche von der Geburt bis in den Berufseinstieg begleitet. Stadt, Kitas und Schulen sind eng vernetzt. Mit im Boot ist auch der Awo-Bezirksverband Niederrhein. Im Januar startete das Modul Mo.Ki IV in zwei achten Klassen der PUG. "Es geht darum, Bildungsbenachteiligungen abzubauen und die Schüler so weit in ihrer Persönlichkeit zu stärken, dass sie eigenverantwortlich und kompetent den Übergang ins Berufsleben meistern können, erklärt Stadtsprecher Norbert Jakobs.

Zurück zu Walt Disney. Lehrer Henrik Friederici erläutert, dass es eine Idee des Unternehmers war, bei neuen Projekten den Mitarbeitern die Wahl zu lassen, welche der folgenden Gruppen sie sich anschließen wollten: Den Träumer - sie dürfen an alles denken ohne Limit. Dann sind die Realisten am Zuge. Sie sollen die Frage klären, wie man die Ideen der Träumer umsetzen kann. Am Ende prüfen dann die Kritiker, ob das Erarbeitete wirklich realistisch ist. Dieses Konzept wendet der Lehrer nun auf seine Schüler an.

Die Gruppe der 14-Jährigen ist eifrig bei der Sache. "Wir planen eine Malaktion in einem Kindergarten", sagt Chaymae. Die Träumer überlegen, was sie dafür alles brauchen. Stifte müssen natürlich her. Und Papier sowieso. Da kommen die Realisten mit ins Spiel. Sie müssten das Material beschaffen.

"In dem Projekt entwickeln die Schüler eine eigene Idee und machen die motivierende Erfahrung, dass sie etwas wirklich Sinnvolles und Nützliches bewirken können", erläutert die städtische Schulsozialarbeiterin Jutta Schäfer-Gerhards. Auf diese Weise solle die Persönlichkeit der Jugendlichen gestärkt und ihre Entwicklung zu eigenständigen, verlässlichen und verantwortungsvollen jungen Menschen gefördert werden.

Der Kern des neuen Faches "Abenteuer Verantwortung" ist es, bis Ende des Schuljahres eigenständig Aktionen in der Stadt Monheim durchzuführen, berichtet Jakobs. Die Jugendlichen übernehmen Verantwortung - sei es im Bereich Kultur, Umwelt oder Soziales. Weitere angedachte Aktionen sind zum Beispiel eine Fußball-AG in einer Grundschule, Müll sammeln oder zugewanderten Jugendlichen die Freizeitmöglichkeiten in Monheim zu zeigen.

Mo.Ki IV wird von der Arbeiterwohlfahrt in enger Kooperation mit der Stadt Monheim und der Peter-Ustinov-Gesamtschule bis 2018 umgesetzt. Finanziert wird das Projekt zu rund 90 Prozent von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. Wissenschaftlich begleitet wird es vom Frankfurter Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik.

Quelle: RP