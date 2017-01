Langenfeld: Volkshochschule bietet vor Semester Sondertermin an

Volkshochschule bietet vor Semester Sondertermin an

Das erste Semester 2017 der Volkshochschule beginnt Mitte Januar. Nach eigenen Angaben haben sich für das neue Programm bislang schon mehr als 2000 Personen angemeldet. Insgesamt sind 570 Kurse und Veranstaltungen aus den Bereichen Gesundheit, Gesellschaft, Sprachen, Computer, Exkursionen, Oper, Kunst und Kreativität geplant. Für alle, die sich vor einer Anmeldung insbesondere in den Bereichen EDV und Sprachen erst einmal orientieren und persönlich beraten lassen möchten, bietet die VHS am Samstag, 7.

Januar, einen Sonderanmelde-Termin an; zwischen 10 und 13 Uhr im Kulturzentrum, Hauptstraße 129. Diejenigen, die schon Kenntnisse einer Fremdsprache haben und unsicher sind, in welchen Kursus sie als Quereinsteiger beginnen sollten, besteht auch die Möglichkeit, einen kurzen Einstufungstest zu machen. Alternativ empfiehlt sich für Sprachinteressierte mit Vorkenntnissen, die nicht so recht wissen, welche Kursstufe für sie geeignet ist, ein gebührenfreier Fremdsprachentest im Internet unter www.sprachtest.de. Das VHS-Gesamtprogramm ist unter www.vhs-langenfeld-programm.de verfügbar. Näheres bei der VHS im Rathaus, Tel. 02173) 794-4555.

(mei)