Kreis Mettmann Warnstreik: Rheinbahn stellt Notbetrieb in Aussicht 2018-03-20T17:58+0100 2018-03-21T08:15+0100

Nach den Kitas, Amtsstuben, Müllabfuhren und den Zweigstellen der Arbeitsagenturen stellt sich heute die Rheinbahn auf Warnstreiks ein, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Am Montag stellte die Rheinbahn-Pressestelle für die Fahrgäste im Kreis Mettmann so etwas wie einen Notbetrieb in Aussicht - allerdings ohne Gewähr, ob's klappt. Für heute hat Verdi auch Mitarbeiter der Monheimer Stadtverwaltung zum Warnstreik afgerufen.