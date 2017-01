79-jähriger Autofahrer gerät bei Burscheid mit Wagen unter das Heck eines Lastwagens am Stauende.

Auf der Autobahn A 1 bei Leverkusen ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 79-jährige Mann aus Wermelskirchen geriet in Fahrtrichtung Köln mit seinem Wagen unter einen Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen, blieb unter dem Heck des Transporters stecken. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Köln ab der Anschlussstelle Burscheid am Mittag etwa drei Stunden gesperrt.

Hinter der Unfallstelle staute sich der Verkehr zeitweise bis zu zehn Kilometer lang. In der Autobahnmitte stellte die Polizei Sichtschutzwände auf, um Unfälle durch Schaulustige zu verhindern. Am Mittag wurden die Fahrspuren nach und nach wieder freigegeben. Zu dem Zusammenstoß war es bereits am Morgen gekommen. Nach Angaben der Polizei ging die erste Meldung gegen 9.30 Uhr bei der Behörde ein. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Verunglückte nach einem Überholmanöver auf die rechte Fahrspur und übersah dort den am Stauende stehenden Sattelzug. Die Strecke vor der Leverkusener Rheinbrücke gehört zu den größten Unfallschwerpunkten landesweit. Daran konnten auch Sicherheitsmaßnahmen wie Warnschilder oder eine Reduzierung des zulässigen Tempos wenig ändern. Im vergangenen Jahr starben auf der Strecke mindestens fünf Menschen.

(sef)