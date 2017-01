Gerhard Bukow: "Wir stocken in vielen Bereichen auf"

Der Ausbau des zweiten Bildungswegs wird laut dem Leiter der Volkshochschule Monheim ein Wendepunkt sein.

Monheim Seit mehr als 30 Jahren bietet die Volkshochschule (VHS) Monheim die Möglichkeit, verschiedene Schulabschlüsse mit Qualifikation zu erwerben. Der kommissarische Leiter der Volkshochschule, Dr. Gerhard Bukow, schildert der RP die Organisation, Angebote und weitere Pläne.

Welche Schulabschlüsse und Qualifikationen können die Teilnehmer bei Ihnen erwerben?

Bukow Die Besucher der Kurse haben die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss und den Mittleren Schulabschluss zu erwerben. Zudem möchten wir ab März 2017 einen Vorkursus einführen. Dieser soll die Teilnehmer auf den Lehrgang vorbereiten.

Und wie sind Ihre Lehrgänge aufgebaut?

Bukow Wir bieten sowohl Mittagskurse als auch Abendkurse an. In einer Woche hat der Schüler maximal 20 Stunden. Die Kursgröße variiert dabei zwischen fünf und 25 Teilnehmern. Das ist natürlich von der Uhrzeit und der Kursart abhängig. Viele Schüler besuchen mittags den Unterricht. Zudem sind Kurse, die auf den Mittleren Schulabschluss vorbereiten, deutlich besser belegt. Aus unserer Erfahrung sind somit die Realschulabschluss-Kurse in der Mittagszeit sehr beliebt.

Welche Fächer werden bei Ihnen unterrichtet?

BUKOW Wir bieten den Unterricht in sechs Fächern an. Neben den Grundfächern Deutsch, Englisch, Mathematik können auch die Fächer Biologie, Arbeitslehre und Gesellschaftslehre gewählt werden. Zudem möchten wir in Zukunft Chemie, Physik und Praktische Philosophie einführen.

Gibt es genaue Pläne für die Zukunft?

Bukow Vor kurzem hat der Stadtrat beschlossen, den zweiten Bildungsweg deutlich stärker ausbauen zu wollen. Dies ist ein Wendepunkt für uns. Die gesamte Organisation unserer Angebote wird umstrukturiert. Wir möchten unser Fächerspektrum deshalb erweitern und mehr Personal einstellen. Unsere derzeitige Situation erlaubt es uns, in mehrere Richtungen zu denken. Wir stocken in vielen Bereichen auf. So besteht für uns die Möglichkeit, Fächer wie beispielsweise Gesellschaftslehre in einzelne Fächer aufspalten zu können oder neue Fächer einzuführen. Alle unsere Entscheidungen sollen das Angebot für die Schüler verbessern und sie auf die zukünftige Arbeitswelt gut vorbereiten.

Wie hoch ist die Nachfrage nach einem nachträglichen Erwerb des Schulabschlusses?

Bukow Die Nachfrage ist über die Jahre kontinuierlich gestiegen. Besonders im Vorjahr konnten wir eine deutlich größere Nachfrage verzeichnen. Pro Schuljahr haben wir ungefähr 100 Schüler, die Zahl der Anwärter auf einen Platz liegt aber deutlich höher und steigt stetig.

Und wie hoch ist die Anzahl der Absolventen?

Bukow Im Schnitt verzeichnen wir rund 60 Absolventen im Jahr. Es erwerben demnach rund zwei Drittel der Schüler den gewünschten Abschluss.

Kann denn jeder seinen Schulabschluss bei Ihnen absolvieren? Müssen Gebühren gezahlt werden?

Bukow Nein, es gibt hier keine Startvoraussetzungen für die Teilnehmer. Jeder kann sich für einen Kursus anmelden. Zudem kostet die Teilnahme an einem Lehrgang den Schüler nichts. Wir sind in diesem Aspekt sogar auf die Menschen zugegangen und haben im Sommer die Kopierkosten abgeschafft. Unser Angebot kann von jedem genutzt werden.

Demnach müssten Sie die unterschiedlichsten Teilnehmer haben, oder?

Bukow Ganz genau. Die Reichweite unserer Lehrgänge ist groß. Bei uns melden sich Menschen jeder Herkunft und sozialen Stellung. Auch das Alter variiert im Normalfall zwischen 17 Jahren und 30 Jahren. Sogar Solinger finden ihren Weg zu uns. Eine Gemeinsamkeit weisen diese Menschen jedoch auf. Sie kommen freiwillig zur Volkshochschule. Demnächst möchten wir diese heterogene Gruppe nach ihren Leistungen differenzieren. Das wird uns ermöglichen, den individuellen Ansprüchen gerechter zu werden.

Und wer betreut die Teilnehmer eines Lehrgangs?

Bukow Auch dies ist eine Besonderheit bei der VHS Monheim. Wir besitzen ein großes Spektrum an Angestellten und Lehrkräften. Aufgeteilt werden sie in drei Kategorien. Es gibt die festangestellten pädagogischen Mitarbeiter, die die Schüler betreuen und ihnen bei ihren Fragen helfen. Weiterhin stellen wir Honorarlehrkräfte ein. Sie sind Experten für bestimmte Fächer und besitzen deshalb erweiterte Fachkenntnisse. Schließlich gibt es noch die Weiterbildungslehrkräfte. Unsere Volkshochschule bietet neben den Lehrgängen zudem individuelle Beratungsgespräche an, die gerne in Anspruch genommen werden. Den Schülern werden Ratschläge, Tipps und Hilfestellungen gegeben, um ihnen im Alltag zu helfen. Zum Beispiel die Berufsplanung oder der Umgang mit Sozialbehörden.

Sind in der Zukunft spezielle Veranstaltungen geplant?

Bukow Ja. Am 2. Februar findet der nächste Informationsabend der Volkshochschule für die Schüler um 17.30 Uhr statt. Jeder ist herzlich eingeladen.

MAXIM LEIRICH FÜHRTE DAS GESPRÄCH

Quelle: RP