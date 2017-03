Monheim: Zeuge beobachtet Verdächtige im Hausflur

Einem aufmerksamen Nachbarn verdankt die Polizei die Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher.

Am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, bemerkte ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus an der Schöneberger Straße zwei ihm unbekannte Personen im Hausflur, die aus einer Wohnung kamen. Er rief die Polizei. Die Beamten trafen dann in der Nähe auf einen 34-jährigen Mann aus Mülheim sowie eine 21-jährige Frau aus Monheim. Sie fanden bei den beiden mögliches Einbruchswerkzeug. Sie wurden daraufhin zur Wache gebracht und der Kripo übergeben. Gegen sie wird weiter ermittelt.

(elm)