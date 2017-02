Leichlingen: 29 Leichlinger wurden eingebürgert

Susanne Genath (sug) ist Redakteurin in Leverkusen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Wer aus einem anderen Land kommt und Deutscher werden möchte, braucht einen langen Atem. Er muss in der Regel mindestens acht Jahre in Deutschland leben, ausreichend Deutsch sprechen, den Lebensunterhalt für sich und seine Familie verdienen, sich zum Grundgesetz bekennen und darf keine Straftat begangen haben. 29 Leichlinger haben die nötigen Voraussetzungen erfüllt und wurden im vergangenen Jahr eingebürgert. Am Freitag überreichte Leichlingens Bürgermeister Frank Steffes 19 von ihnen bei einer Feier auf Schloss Eicherhof die Einbürgerungsurkunden.

"Ihre Herkunftsländer sind mit Polen, Ukraine, Rumänien, Türkei, Slowenien, Niederlande, Italien, Ägypten, Kamerun, Kirgisistan, Portugal, Guinea und Argentinien so verschieden wie die Gründe, die Sie einst hierher geführt haben", sagte Steffes zu den Festgästen. "Für einige von Ihnen war Deutschland damals eine bewusste Wahl, andere kamen mehr oder weniger aus Zufall hierher."

Zwischen 11 bis 71 Jahre alt sind die Leichlinger, die sich jetzt als Deutsche bezeichnen dürfen. Der Bürgermeister lobte ihren Willen zur Integration, die nicht immer leicht sei. Die aktuelle Flüchtlingsdebatte und die vielen Menschen, die wegen Krieg, Folter, Verfolgung oder aus Not ihre Heimat verlassen, zeige, "dass hier noch viel zu tun ist. Von daher ist es ein Gebot der Stunde, Integration und Einbürgerung zu fördern". Der Chor "Color" sorgte für die musikalische Untermalung, ebenso die aus dem Kamerun stammende und frisch eingebürgerte Sängerin Emilie Carole Bakotto Nanga. Vural Özkaya sowie die Damen Petronelle Blansert, Ganna Bondar, Milana Wammes, Adina Wietscher sowie Fatoumata Diallo und ihr Sohn Alpha schilderten bei der Feier ihre Erlebnisse und Beweggründe, Deutsche zu werden.

Als kleines Dankeschön für die Gäste gab es Äpfel und Apfelsaft aus Leichlingen. Steffes warb: "Zu den Rechten, die Ihnen jetzt zustehen, gehört insbesondere das Wahlrecht. Nutzen Sie dieses Recht."

Nicht jeder muss seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit aufgeben. Menschen, die aus den Staaten der EU kommen, können einen Doppelpass erhalten, teilt die Stadt Leichlingen mit - Engländer nach dem "Brexit" allerdings nicht mehr. Das amtliche Einbürgerungsverfahren dauert zwischen sechs bis 24 Monate.

Die Einbürgerung kostet 255 Euro pro Person. Für minderjährige Kinder, die mit eingebürgert werden, gilt eine ermäßigte Gebühr von 51 Euro.

Quelle: RP