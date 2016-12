Leichlingen: 350 Flüchtlinge leben in der Blütenstadt

Die Stadtverwaltung sucht händeringend bezahlbaren Wohnraum für Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht. Die Containerunterkünfte in der Balker Aue sollen im Frühjahr 2017 fertig sein. Von Ina Bodenröder

Die Zahl der Flüchtlinge, die derzeit in Leichlingen wohnen, ist zuletzt wieder gestiegen. Im November waren 290 Flüchtlinge aus 26 Nationen hier untergebracht, im Dezember bereits 350. "Damit haben wir die Vorgaben der Bezirksregierung Arnsberg erfüllt, seit Oktober jeden Monat zehn Menschen aufzunehmen", sagte Frank Steffes.

Ab jetzt werde es mit dem verfügbaren Wohnraum allerdings wirklich eng, beschrieb der Bürgermeister die angespannte Wohnsituation. Deshalb hat sich die Stadtverwaltung vor kurzem noch einmal mit einem dringenden Aufruf an die Bevölkerung gewandt, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Probleme gibt es unter anderem, weil Flüchtlinge mit gesichertem Status oftmals nicht aus den Unterkünften auszögen, obwohl sie sich eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt suchen dürften, die der Staat bezahlt. "Das ist für die Menschen gerade ohne Sprachkenntnisse natürlich schwierig", sagte Steffes.

Entspannung könnte der Bau der Containerunterkünfte in der Balker Aue bringen, der im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein soll. "Wir werden dann vor allem Einzelpersonen dorthin umziehen", sagte der Bürgermeister.

Wenn dadurch die Notunterkünfte in Bennert und in der Friedensstraße leer würden, sei Gelegenheit, sie grundlegend zu sanieren. "Da müssen wir unbedingt ran", betonte der Verwaltungschef. Eigentlich könne man das Haus an der Friedensstraße schon jetzt am besten abreißen und neubauen.

Die Unterbringung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge in Wolfstall verzögert sich derweil weiter. Eine Fluchttreppe muss noch eingebaut werden und auch der Innenausbau genügt noch nicht den gesetzlichen Ansprüchen. Derzeit sind die Jugendlichen in Nachbarstädten in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht.

Quelle: RP