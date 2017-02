Leichlingen: 900 Solinger in Leichlingen - Krawall am Zoch

900 Solinger in Leichlingen - Krawall am Zoch

Bereits kurz nach 11 Uhr hatten sich die stark alkoholisierten Jugendlichen an der Bahnhofstraße zusammengerottet. Von Peter Clement

Es war Samstagmittag kurz nach 12 Uhr, als ein Zugteilnehmer des Festkomitee Leichlinger Karneval eine Warnung per SMS an Freunde und Bekannte versandte: "Untere Bahnhofstraße unbedingt meiden! Massenweise alkoholisierte Jugendliche aus Solingen. Schlimm . . .".

Die Warnung war berechtigt: Bereits kurz nach 11 Uhr hatten sich laut Polizei 900 auswärtige Jugendliche - vornehmlich aus Solingen- im Bereich der Bahnhofstraße zusammengerottet. Längst nicht alle waren aggressiv, aber fast alle stark alkoholisiert. Die Bereitschaftspolizei kontrollierte zusammen mit den Mitarbeitern der Stadt konsequent an allen Zulaufwegen und am Bahnhof die Einhaltung des Glasverbotes. Auch "harter" Alkohol bei Minderjährigen wurde abgenommen. Sechs Jugendliche wurden in Gewahrsam genommen.

Vier davon kamen ihrem Platzverweis nicht nach (2016: 13 Platzverweise). Ein 21-jähriger Solinger saß auf der Bahnsteigkante am Bahnhof und ließ die Beine in den Gleisbereich baumeln. Als die Bundes-Polizisten ihn aus dem Gefahrenbereich entfernen wollten, wehrte sich der Solinger, sodass er nur weggezogen werden konnte. Insgesamt wurden vier Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzungen und Drogenbesitz aufgenommen.

Der Einsatzleiter beim Blütensammstagszug, Polizeihauptkommissar Christian Müller, zog trotz der Vorkommnisse ein positives Fazit: "Das Konzept aus den präventiven Maßnahmen und sofortiges konsequentes Vorgehen gegen Störer ging auf", sagte er. Daher habe die Mehrzahl der Besucher den Karnevalszug genießen können.

Quelle: RP