Leichlingen: Altbürgermeister Müller greift für die SPD zur Gitarre

Alle Jahre wieder singt die Leichlinger SPD gemeinsam mit sangesfreudigen Bürgern unterm Weihnachtsbaum im Brückerfeld das Fest herbei. Auch gestern hatte sich wieder eine bunte Schar versammelt.

Mit dabei: Altbürgermeister Ernst Müller, der gerne zur Gitarre griff, um gemeinsam mit Gesa Rünker an der Querflöte das ganze musikalisch zu untermalen. Da gab es dann spannende Momente: etwa wenn die beiden Musiker in der Pause Blues improvisierten, um wenig später das Kinderlied "In der Weihnachtsbäckerei" anzustimmen. Fazit: Gesang ist, wenn's Spaß macht. Frohes Fest.

