In Leichlingen ist ein Baum an der Opladener Straße auf die Brücke über die Wupper gestürzt. Der Vorfall ereignete sich mitten im Berufsverkehr. Riesenglück für alle - niemand wurde verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr bleibt die Opladener Straße bis heute komplett gesperrt zwischen Feuerwache Am Wallgraben und Lidl. Der Grund: Ein zweiter Baum steht so schief, dass auch umzukippen droht. Der Baum muss erst beseitigt werden. In Stöcken brach auch ein Baum. Für ihn wurde ein großer Kran angefordert. Der Baum drohte auf eine Stromleitung zu kippen. In Leverkusen gab es 30 Feuerwehreinsätze nach Sturmschäden. In einem Fall wurde ein geparktes Auto getroffen, Es war leer, verletzt wurde niemand. In Leverkusen fuhr die Feuerwehr zwischen 15 und 21 Uhr 30 Sturmeinsätze. Zeitweise war neben den Berufsfeuerwehrleuten die gesamte Freiwillige Feuerwehr unterwegs.