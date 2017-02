Leichlingen: Bunt und rund - Alaaf auf den Leichlinger Zoch

Unter dem Motto "Die Welt ist rund, Leichlingen ist bunt" feierten 30.000 Jecke ausgelassen beim Blütensamstagszug in der Stadt. Von Julia Bertenburg

Die Welt bietet Platz für alle Menschen und Tiere, finden die Dierather Blü(h)ten. Naja, fast alle: "Störenfriede wie Donald Trump können wir nicht gebrauchen", betonte Marco Schulz. Die Fußgruppe hatte eine große Erdkugel gebaut und dem neuen amerikanischen Präsidenten ein besonderes Plätzchen gewidmet - oben auf der Kugel schaute er mit wallender blonder Haarpracht aus einer Kanone heraus, bereit zum Abschuss.

Auch die Junge Union leistete sich einen kleinen Seitenhieb auf Trump: Unter dem Hashtag "#Trump schafft Weltfrieden" kritisierte sie seine Politik - ebenso wie die rot-grüne Bildungspolitik (#Inklusion erfolgreich) und die Nachbarn in Düsseldorf (#Altbier schmeckt).

Die Jusos stimmten sich derweil auf die bevorstehende Landtags- und Bundestagswahl in diesem Jahr ein. "Stolz auf NRW" und "Kraft für NRW" war an ihrem Bierbike zu lesen, auch nicht fehlen durfte ein Bild von Kanzlerkandidat Martin Schulz. Vorne an der Spitze prangte ein 40-Prozent-Schild. "Die Umfragewerte steigen ja derzeit und da wollen wir hin", betonte die als roter Engel kostümierte Landtagswahlkandidatin Heike Engels.

Ansonsten ging es auf dem Blütensamstagzug, an dem sich 17 Festwagen, neun Fußgruppen und sechs Kapellen beteiligten, getreu dem diesjährigen Motto "Die Welt ist rund, Leichlingen ist bunt" farbenfroh und heiter zu: Eine wahre Augenweide waren die Damen der KG Herrenelferrat, die in ihren kunterbunten Federkleidern als herrliche Paradiesvögel daherkamen. "Wir haben die Federn einzeln an unsere Oberteile genäht, was rund eine Woche gedauert hat", erzählte Astrid Fischer. Nicht minder schillernd waren die Nachbarn aus Oberbüscherhof unterwegs, denen die Umsetzung des Mottos vollkommen gelungen war: Während sich die Herren der Schöpfung als Harlekins zeigten, ging es bei den Damen noch bunter zu: Sie trugen Röcke und Taschen in allen Farben, rote Oberteile sowie Hüte, die sie mit Weihnachtskugeln drapiert hatten. "Weihnachten fällt in Oberbüscherhof dieses Jahr aus, weil uns der Baumschmuck fehlt", scherzte Beate Koslowski.

Das Motto passend interpretiert hatten auch die als Pippi Langstrumpf verkleideten Frauen des FLK-Damenelferrats, die mit ihrem Wagen ein Zeichen für Willkommenskultur setzten und die als Erdbälle kostümierten Handballfründe, die Leichlingen auf ihrem Wagen als Mittelpunkt der Welt zeichneten.

Zum ersten Mal mit von der Partie waren die Mitarbeiterinnen des Leichlinger dm-Marktes, die als rosa Einhörner unterwegs waren. "Uns ist die Idee wegen unseres Duschgels mit Einhorn-Motiv gekommen, das uns die Leute förmlich aus den Händen gerissen haben", erzählte Filialleiterin Nicole Hahn. "Und die Kostüme sind süß, kuschelig und natürlich warm!" Die närrischen Damen hatten den Leitspruch der Drogeriekette fastelovendsgerecht in "Hück bin ich jeck, hück hau ich rein" umgetextet. Als Highlight hatte die Truppe eine Seifenblasenmaschine organisiert, die besonders die allerkleinsten Jecken am Zugrand (nicht selten selbst in ein plüschiges Einhorn-Ganzkörperkostüm eingemummelt) entzückte.

Quelle: RP