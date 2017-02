Leichlingen.: Bunte Narren-Mischung beim Festkomitee

150 Jecke feierten ausgelassen und fröhlich im Haus Klippenberg Karneval. Bürgermeister Frank Steffes machte mit. Von Gabi Knops-Feiler

Spaß und gute Laune gehören zum Urprinzip des Karnevals. Entsprechend ausgelassen feierten rund 150 Jecken die zweite Kostümsitzung des größten Leichlinger Karnevalsvereins, des Festkomitees Leichlinger Karneval (FLK). Dabei waren unter anderem Clowns, Teufel, Engel, und Piloten oder Stewardessen. Und auch einige Männer, die als Frauen verkleidet waren.

Hinter den Masken verbargen sich überwiegend aktive Karnevalisten, die sich mit Freunden, Bekannten und Verwandten im Haus Klippenberg in Oberbüscherhof 47 versammelten, um ganz bewusst anders zu feiern. Ohne jeden Zwang, sondern locker und gemütlich. Das kam gut an. Auch bei Bürgermeister Frank Steffes, der in Begleitung seiner Ehefrau gekommen war.

Als Spanierin führte FLK-Präsidentin Beate Titelbach durch das Programm. Im offiziellen Ornat kam Prinz Mike I., nachdem zuvor schon die Leichlinger Kinderprinzessin Nina II. ihre Aufwartung gemacht hatte.

Gut die Hälfte aller Auftritte hat der Leichlinger Narrenfürst Mike I. inzwischen bewältigt. Besonders gut gefallen habe ihm der bewegende Besuch bei der Arbeiterwohlfahrt. "Die alten Leute waren dankbar und hatten Tränen in den Augen", schilderte Mike. Mitreißend sei in der Vorwoche der Empfang bei der Damensitzung gewesen. "Schon der Einmarsch war toll, fast wie bei der Proklamation", erinnerte sich die Tollität. Alles sei so super, dass er noch gar nicht an das Ende seiner Regentschaft denke. "Aber ich gehe davon aus, dass es schmerzhaft wird, Abschied zu nehmen." Gibt es Pläne für die Zeit danach? "Mal schauen", sagte Mike I..

Bis zum Ende der Session werde er erst einmal alles tun, um die Leichlinger Narren zu begeistern. Begeistert waren auch die Besucher der Veranstaltung. Vor allem von den Tänzen in Vollendung, die junge Akteurinnen des Jugend-Tanz-Sport-Clubs JTSC "Blau-Weiß" Leichlingen präsentierten. Die Gruppe wird von Ingomar Herder trainiert, er kam als Sänger gleich mit auf die Bühne. Zwischen den Auftritten diverser Akteure sorgten "Die Joker" für musikalische Unterhaltung und spielten zum Tanz auf. Eher schunkeln war angesagt, als die Kölner Mundart-Band "Kölschraum" bei dem jecken Treiben mit Liedern unterhielt. Die Musik der Band "BulleWuh" war geprägt durch den Sound traditioneller Instrumente wie Akkordeon und Mandoline und den Verzicht auf elektronische Klänge. Zuletzt sorgte Typenredner "Ne komische Hellije" dafür, dass die Lachmuskeln strapaziert wurden.

Als der Shuttlebus zur letzten Rückfahrt in die Stadtmitte starten wollte, blieb er fast leer. Die meisten Gäste hatten das Auto genommen.

