Leichlingen: Carsten Ehret - der erfahrene Neuling

Nach musikalischen Stationen in Mainz, Darmstadt und Wiesbaden tritt Carsten Ehret nun seinen Dienst als Kantor bei der Evangelischen Kirche in Leichlingen an. Ein Ziel des 28-Jährigen ist der Neuaufbau des Kinderchors. Von Monika Klein

Der Umzug von der Mainzer Studentenwohnung nach Leichlingen ist schon mal geschafft. Carsten Ehret, der seine Stelle als Kantor bei der evangelischen Kirche am 1. Dezember angetreten hat, ist mit 28 Jahren noch jünger als seine Vorgängerin, die hier ebenfalls als Berufsneuling startete.

Unerfahren aber ist er nicht. Als musikalischer Assistent beim Konzertchor Darmstadt und beim Bachchor Mainz hatte er die Gelegenheit, große Werke mit einzustudieren. Zuletzt hat er am 1. Advent mit den Mainzern eine Bachkantate im Gottesdienst aufgeführt.

Carsten Ehret ist in der Nähe von Heidelberg geboren, studierte Schulmusik in Mannheim, dann Kirchenmusik B in Heidelberg und zuletzt Kirchenmusik zum A-Examen in Mainz. Vom Rheinland kannte er bisher nur Köln. Leichlingen habe ihm gleich gut gefallen, so ruhig und doch nah an Düsseldorf und Köln. Und umgekehrt waren die Mitglieder des Leichlinger Figuralchores bei der praktischen Vorstellung so begeistert von seiner Art und Weise des Probens und Dirigierens, dass sie sich ganz klar für diesen von mehreren Kandidaten aussprachen.

Dieser Eindruck bestätigte sich auch beim nächsten Zusammentreffen beim Adventskonzert, bei dem Ehret als Dirigent einsprang. Erfahrung hat der junge Kirchenmusiker auch als Organist sammeln können. "Ich hatte letztes Jahr das Glück, Orgelkonzerte im Freiburger Münster und in den Domen Mainz und Fulda spielen zu können", erzählt er. In Wiesbaden hat er außerdem in Elternzeitvertretung die Leitung eines Streichorchesters übernehmen können. Jetzt freut er sich, dass an seiner ersten Stelle als A-Kirchenmusiker alles zusammentrifft. Dass er sowohl klassisches Repertoire mit dem Figuralchor aufführen kann als auch den Projektchor übernimmt, der mehr die Gospelschiene fährt, dass er im Leichlinger Orgelsommer (den er gerade plant) als Konzertorganist tätig ist und außerdem ein kleines Orchester leiten wird, das er sich mit dem Opladener Kollegen Michael Porr teilt.

Den habe er bereits getroffen, genauso Silke Hamburger in Burscheid, die als Kreiskantorin im Bewerbungsverfahren dabei war. Ansonsten ist er gerade dabei, die Menschen in der Gemeinde und Kollegen ringsum kennenzulernen. Außerdem soll die Jahresplanung 2017 noch in dieser Woche stehen, so lange die Vertreter noch ihre Arbeit zu Ende führen. Ab Januar wird er dann voll einsteigen und die Proben mit den musikalischen Gruppen aufnehmen. Ausgenommen sind die Flötengruppe, die Bläser und der Singkreis am Morgen, den Andreas Ohle weiter betreuen wird. Neu aufbauen will Carsten Ehret den Kinderchor, der sich nach dem Weggang von Tanja Luthner aufgelöst hat.

Quelle: RP