Burscheid/Witzhelden: Die Gaskonzession für Witzhelden wird dieses Jahr neu vergeben

Bei den Stadtwerken Burscheid stehen einige personelle Veränderungen an: Gestern ging Alois Wojtassek in den Ruhestand. 32 Jahren war er bei den Stadtwerken der Lindenstadt tätig, als Sachgebietsleiter Einkauf für die Materialbeschaffung und den Einkauf von Dienst- und Bauleistungen verantwortlich. In seine Zeit bei den Stadtwerken fielen unter anderem die drei großen Bauabschnitte im Vitalbad Burscheid. Ihm wird schon am 1. Juni dieses Jahres Siegfried Thielsch in den Ruhestand folgen: Der Stadtwerke-Geschäftsführer wird dann 41 Jahre in dem Unternehmen beschäftigt gewesen sein. Von Ina Bodenröder