Leichlingen: Die neue Leiterin des Bauamts stellt sich vor

Katrin Fischer ist die neue Bauamts-Chefin, sie wacht auch über 110 Bau- und sechs Bodendenkmäler. Von Gabi Knops-Feiler

Was ist Katrin Fischer bei ihrer Aufgabe besonders wichtig? Diese Frage lässt sich nach Ansicht der Amtsleiterin für Bauaufsicht und Untere Denkmalbehörde leicht beantworten. "Ich denke, dass viel Organisatorisches erledigt und vieles vereinfacht werden muss." Dazu gehöre die Sicherung der Schnittstellen zwischen Bauaufsicht und Bauplanung ebenso wie Transparenz und die Verinnerlichung des Dienstleister-Gedankens, beschreibt die 40-jährige Beamtin im gehobenen Dienst. Zum Beispiel wurden die Sprechzeiten für Bürger seit 1. Dezember erneut ausgeweitet, nachdem sie vorübergehend gekürzt worden waren. Katrin Fischer betont: "Es geht um mehr Bürgerzufriedenheit - trotz viel Arbeit und Personalengpässen."

Seit 1. September steht der Schreibtisch von Katrin Fischer in der Verwaltungsstelle Am Schulbusch. Zwischen 1999 und 2003 studierte die geschiedene Mutter eines achtjährigen Sohnes Architektur und Städtebau in Potsdam. Anschließend war sie für sechs Jahre als Sachbearbeiterin in Wuppertal beschäftigt, für sechs Jahre bei der Bauaufsicht in Düsseldorf, für ein weiteres Jahr beim Kreis Mettmann. Bis heute wohnt sie in Wuppertal.

Ihr Aufgabenbereich ist noch recht neu. Bis Dezember 2015 war Helge Mehrtens zuständig für Bauordnung und Stadtplanung, ehe Andrea Murauer, Leiterin des Fachbereichs Bauen und Wohnen, das Fachgebiet in zwei Ämter teilte. Bis zur Einstellung von Katrin Fischer war die Leitung vorübergehend aus eigenen Reihen besetzt. Nun ist Fischer Chefin von acht Mitarbeitern und hat genügend zu tun. Sie ist zuständig für Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung und Bauüberwachung, Baulasten und ordnungsbehördliche Verfahren sowie technische Sachbearbeitung. Als Leiterin der Unteren Denkmalbehörde obliegen ihr sämtliche 110 Leichlinger Bau- sowie sechs Bodendenkmäler, zu denen unter anderem auch die Leichlinger Sandberge gehören. Hinsichtlich Denkmalschutz und Denkmalpflege von Baudenkmälern ist sie zwar die erste Ansprechpartnerin für Bürger. Entscheiden wird sie jedoch nicht alleine, sondern in Abstimmung mit dem LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, das eine Art Gutachterfunktion innehat. Katrin Fischer sagt: "Man muss streng sein und schauen, dass das Denkmal gut geschützt ist." Doch sie legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eigentümern jener Denkmäler. "Das erleichtert uns die Arbeit", betont sie. Übrigens: Schon vor ihrem Dienstbeginn war die Frauenquote der Stadt Leichlingen erfüllt. Nun ist sie mehr als das.

