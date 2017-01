Leichlingen: Ein "Mädelsabend" mit Schunkel-Garantie

Mit einer bunten, lauten Party begrüßten über 500 jecke Wiever die fünfte Jahreszeit in der ausverkauften Toscana-Festhalle. Der KG Herrenelferrat hatte zur Damensitzung eingeladen. Die Swinging Funfares mit den Rhine Area Pipes brachen das Eis. Die Halle war schon stimmungsmäßig gut vorgeheizt, als weitere Künstler wie Klaus und Willi, die Micky Brühl-Band und Knacki Deuser auftraten. Nachfolgende Gruppen (Kasalla, Funky Marys und Kärnseife) hatten leichtes Spiel und sorgten dafür, dass die Mädels bis zum späten Abend ununterbrochen tanzten, schunkelten, sangen und kaum noch Gelegenheit zum Sitzen fanden. Von Gabi Knops-Feiler

"Hier ist die Stimmung von Anfang an immer gut", schwärmten Christine und ihre Freundinnen. Sehr viele Besucherinnen hatten sich in ihren Kostümen dem aktuellen Leichlinger Motto angepasst. Dazu zählten auch die Damen des 40 Mitglieder zählenden Vereins, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Sie erschienen als Paradiesvögel.

"Bei Gründung hätte ich niemals gedacht, dass dieser Verein so lange Bestand hat", sagte Präsident Dirk Fischer. Für ihn sei es nun Zeit, in die "karnevalistische Rente" zu gehen. Zunächst werde er die Leitung der Damensitzung abgeben. Ab 2018 übernimmt Dr. Jens-Teten Vagt, Leichlinger Ex-Prinz von 2009. "Für mich ist es eine große Herausforderung und eine große Freude, dass der Verein mir das zutraut", sagte Vagt. Da sich die Suche nach einem Nachfolger für die Herrensitzung "deutlich schwieriger" gestaltet, wird Fischer den Herren noch eine Weile erhalten bleiben.

Aus Leichlingen und der gesamten Umgebung waren die Frauen zumeist in großen Gruppen angereist. Sie trugen identische, einfallsreiche und überwiegend selbst geschneiderte Kostüme. Mit Lichterketten und blinkenden Krönchen hatte sich eine Leichlinger Gruppe auffallend in blau-weiß dekoriert und feierte ausgelassen. Es waren die "Bridgets" mit "Mutti Bridget" Martina an der Spitze. Mit dabei war auch die gebürtige Irin Aideen, die seit 17 Jahren in der Blütenstadt verheiratet ist. "Karneval ist wie bei uns in Irland ein geselliges, fröhliches Fest, an dem viel gelacht wird", beschrieb sie. Im Allgemeinen seien die Deutschen "ein bisschen steif", sagte sie und fügte hinzu: "Nur die Kölner und Leichlinger sind lockerer."

Die Damensitzung für 2018 ist schon ausverkauft. "Vor acht Jahren haben wir mit 120 Gästen angefangen. Jetzt kommen alle immer wieder", freute sich Schatzmeisterin Ivonne Keil. Indem man die Bewirtung in eigener Regie übernehme, könne man Kosten und Eintrittspreise im Rahmen halten. Und daran werde sich auch im nächsten Jahr nichts ändern, versprach Keil.

Quelle: RP