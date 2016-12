Leichlingen: Festnahme am Bahnhof nach möglicher sexueller Belästigung

Die Polizei bittet um Mithilfe: In Leichlingen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der eine Frau sexuell belästigt haben soll. Das hatten Zeugen berichtet. Das Opfer ist bislang aber unbekannt und wird gesucht.

Bereits am Dienstagvormittag, 20. Dezember, hatten Polizeibeamte am Leichlinger Bahnhof einen 28 Jahre alten Mann ohne Wohnsitz festgenommen. Zwei Zeugen (beide 37 Jahre alt) hatten auf der Montanusstraße in Köln-Mülheim beobachtet wie der Mann einer unbekannten Frau an Brust und Gesäß gegriffen hatte und riefen die Polizei an. Einer der Zeugen folgte dem Grabscher in die Regionalbahn und gab über die "110" seinen Standort durch.

Am Bahnhof Leichlingen holte ein Streifenteam der Polizeiwache Burscheid den 28-Jährigen aus der Bahn und nahm ihn vorläufig fest. Die Polizei sucht nun zur weiteren Bearbeitung des Strafverfahrens nach dem unbekannten Opfer. Die Frau hat schwarzes langes Haar. Zur Tatzeit trug sie eine rote Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet die junge Frau, sich bei der Polizei Köln unter Telefon 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

(red)