Leichlingen: Feuerwehr: der größte Lehrgang seit vielen Jahren

Insgesamt 31 Teilnehmer aus Leverkusen und sechs aus Leichlingen zwischen 18 und 30 Jahren (darunter elf Frauen) waren dabei, als der größte Lehrgang dieser Stärke seit vielen Jahren am Wochenende startete. Sie alle lassen sich zum Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr ausbilden. Am ersten Wochenende standen auf der Hauptwache in Leichlingen erste theoretische Grundlagen, sprich Theorie, Fahrzeugkunde und persönliche Schutzausrüstung, auf dem Stundenplan der jungen Wehrleute. An insgesamt sechs weiteren Wochenenden werden sie an wechselnden Orten in Praxis unterwiesen.