Leichlingen: Folkloremusik-Reise um die Welt

17-köpfiges Ensemble der Musikschule spielte im Pilgerheim Weltersbach. Von Bernd Rosenbaum

Mit einem Konzert unter dem Titel "Klezmer und mehr" erfreute das 17-köpfige Folklore-Ensemble der Musikschule unter der Leitung von Wera Vis jetzt die Besucher und Bewohner des Pilgerheims Weltersbach. Rund 100 Zuhörer hatten sich in der Kirche eingefunden, die rund einstündige Aufführung wurde aber auch in Bild und Ton an die einzelnen Wohnhäuser der Seniorenresidenz übertragen, so dass viele Bewohner dem Programm folgen konnten, die nicht mobil sind. Gespielt wurden folkloristische Melodien aus Schweden, Finnland, Dänemark, der Schweiz und der Ukraine, aber auch ein Samba aus Brasilien. In dem Musikschul-Ensemble spielen Musiker im Alter zwischen 14 und über 60 Jahren.

