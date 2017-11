Historische Ansichten: Foto von 1910 für den Kalender 2018

Für Nostalgiker aber auch für Liebhaber der aktuellen Landschaften hat Klaus Dieter Hartmann zwei neue Kalender mit Bildern aus der Blütenstadt aufgelegt. 24 Fotografien, Karten und Lithografien hat der Heimatforscher ausgesucht.

Der "alte" Leichlinger Almanach besteht ausschließlich aus Bildern der alten Drucktechnik und Karten aus der Zeit von 1896 bis 1928. Der "Neue" beinhaltet aktuelle Aufnahmen von bekannten Straßenzügen. Die Auflagen sind diesmal begrenzt: 100 Exemplare vom neuen, 150 vom alten Kalender. Schnell sein, lohnt sich also. Erhältlich sind sie ab sofort für 14 Euro in den Buchhandlungen Langen und Gilljohann, im Stadtarchiv und in der katholischen Bücherei. Hier zu sehen: die Gartenstraße um 1910.

(seg)