Leichlingen: Handyparken vorerst ausgebremst

Der Stadtrat vertagt eine Entscheidung darüber, ob Parkgebühren künftig übers Mobiltelefon gezahlt werden können. Auch der Beschluss, per Brötchentaste fünf Minuten länger parken zu können, wurde noch einmal verschoben. Von Roman Zilles

Dass die Politiker in der Blütenstadt noch nicht mehrheitlich überzeugt sind vom Handy-parken, das hatte sich schon in den Vorberatungen gezeigt. So hatte etwa die SPD im Verkehrsausschuss unter anderem die zu hohen Kosten moniert. Das hatte sich offenbar herumgesprochen. Zumindest wurde nun im Stadtrat ein Vertreter des Anbieters - des Vereins Smartparking - im Ratssaal vorstellig, um Überzeugungsarbeit zu leisten.

Joachim Wahle rührte quasi beidhändig die Werbetrommel: Er pries das Handyparken als System der Zukunft ("Künftig wird es nicht mehr über eine Handy-App laufen, sondern dann wird die entsprechende Technik schon im Fahrzeug eingebaut sein"), das längst das Interesse namhafter Autobauer und Telekommunikationsunternehmen auf sich gezogen habe.

In Köln werde das System bereits genutzt. Laut Wahle werden dort 15 Prozent der Parkgebühren auf diese Weise gezahlt. Grund sei unter anderem die Verbreitung des Car-Sharings in der Domstadt. Daher "wird ein solcher Wert in Leichlingen nicht so schnell erreicht werden", sagte Wahle. Von entscheidender Bedeutung für die Ratsmitglieder war aber indes seine Ankündigung, dass sein Verein die Kosten für Umstellung und Erfassung noch senken könne. Bislang wird dafür in Leichlingen mit 1200 Euro gerechnet. "Das erscheint mir zu hoch. Da können wir sicherlich noch einmal nachverhandeln", sagte Wahle. Dieses Angebot kam allerdings vor allem den SPD-Vertretern zu kurzfristig, um gleich im Anschluss darüber abzustimmen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern, die gerne mehr Gas gegeben hätten, forderten sie, das Thema zu vertagen und vor einer Entscheidung erneut in den Fachausschüssen zu diskutieren. So kam es denn auch.

Das System sieht vor, dass Autofahrer zwischen sechs Anbietern wählen können. Nutzer zahlen dann an diese entweder eine monatliche Pauschale (ab 1,99 Euro) oder zwischen zwölf und 25 Cent pro Parkvorgang. Geld, das neben den üblichen Parkgebühren anfällt.

Wie hoch die Parkgebühren in der Blütenstadt aber künftig ausfallen sollen, darüber entbrannte im Rat eine kleine Kontroverse. Im Vorfeld schien es eigentlich so, dass die Verlängerung der Höchstparkdauer (von 135 Minuten) auf vier Stunden sowie Erweiterung der Brötchentaste (von 15 auf 20 Minuten) längst beschlossene Sache seien.

Über die Punkte bestand auch weiter Einigkeit. Aber während die Vorlage einen Anstieg der Parkgebühren in 50-Cent-Schritten pro 30 Minuten Parkzeit vorsah, pochte die SPD darauf, dass an der Praxis festgehalten werde, dass mit steigender Parkdauer die Kosten pro Stunde ansteigen. Darauf habe man sich schließlich in den vorherigen Beratungen geeinigt. Da diese Unstimmigkeit auf die Schnelle nicht aufgelöst werden konnte, wurden auch die Parkgebühren vom Tages- zum Vertagungsordnungspunkt.

