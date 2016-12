Leichlingen: Heiraten bald auch im Diepental?

Für Hochzeitsgesellschaften sucht die Stadtverwaltung noch mehr Angebote. Eine Hoffnung ruht jetzt auf dem Diepental. Von Ina Bodenröder

Heiraten in Leichlingen liegt aktuell offenbar voll im Trend. Über 230 Paare haben sich 2016 (2015: 200) in der Blütenstadt das Ja-Wort gegeben. Die Mitarbeiterinnen des Standesamtes sind immer häufiger auch am Samstag im Einsatz, allerdings immer weniger im Trauzimmer des Rathauses. Die Heiratswilligen möchten vor allem im Schloss Eicherhof, seit einiger Zeit aber auch im Sinneswald getraut werden.

Selbst Bürgermeister Frank Steffes übernimmt mittlerweile in Einzelfällen die Zeremonie, seit er Standesbeamter kraft Amtes ist. Gerne würde er das Angebot für Hochzeiten in der Blütenstadt noch weiter ausbauen. "Wir freuen uns über gute Ideen aus der Bürgerschaft", ruft er zu Vorschlägen über geeignete Lokalitäten auf.

FOTO: Ute Gerhards (Archiv)

FOTO: Ute Gerhards (Archiv)

Gewidmet müssen die Räumlichkeiten heutzutage gar nicht mehr sein, nur noch "angemessen" und in einem "würdigen Rahmen". Was das aber genau bedeute, so Steffes, liege sicherlich im Auge des Betrachters. Er könne sich zum Beispiel auch Trauungen in einer nett hergerichteten Bauernscheune oder zu Pferde vorstellen.

Der Bürgermeister betrachtet das Thema indes nicht nur aus dem romantischen, sondern auch aus dem gewerblichen Blickwinkel. "Wenn es gelingen würde, in Leichlingen gehobene Gastronomie auch für Hochzeiten und die anschließenden Feiern zu etablieren, wäre das sicherlich optimal", sagt er.

FOTO: UWE MISERIUS (Archiv)

FOTO: UWE MISERIUS (Archiv)

In diesem Zusammenhang fiel sein Blick dieser Tage einmal mehr auf das Naherholungsgebiet Diepental und das dortige Restaurant. Dort könne er sich eben diese gehobene Gastronomie gut vorstellen, so Steffes. Die Wasserflächen, die land- und forstwirtschaftlichen Bereiche sowie die Hotel- und Gaststättenbauten, Wohnhäuser und Wochenendhäusern im Diepental stehen seit diesem Sommer zum Verkauf.

"Es gibt durchaus Interessenten dafür, allerdings wohl noch keine konkreten Verhandlungen", informierte der Verwaltungschef. Bereits in der Vergangenheit hatte Steffes betont, dass er sich für das Areal vielerlei Nutzungsformen vorstellen könne, schon allein deswegen, um es im Gespräch zu halten. Nun eben das Heiraten. "Dabei spielt bei mir natürlich auch der Gewerbegedanke eine Rolle. Durch Hochzeiten kommen Menschen auch von außerhalb in die Stadt, die Geld ausgeben", sagte Frank Steffes. Das könnte dem Wirtschaftsstandort Leichlingen nutzen.

Quelle: RP