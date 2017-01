Leichlingen: Herausragende Sportler

Der Leichlinger Turnverein ehrte gestern Leistungsträger, Jubilare und Helfer, zum ersten Mal auch zwei Trainer. Von Ina Bodenröder

Es gibt Ehrenamtler, die haben gar kein offizielles Amt, engagieren sich in ihrem Verein aber trotzdem enorm. Zu dieser besonderen Spezies gehört Bernd Meinigke, und deshalb wurde er beim Neujahrsempfang des Leichlinger Turnvereins (LTV) gestern als Erster geehrt - und zwar für seinen Einsatz als Nikolaus. Meinigke spielt schon seit einigen Jahren den heiligen Mann und lässt sich bei der traditionellen LTV-Nikolauswanderung von den Kindern im Wald suchen. "Er steht für den Spirit dieses Vereins, sich auch ohne offizielles Amt so einzubringen", lobte der Vereinsvorsitzende Martin Hasenjäger in seiner Ansprache.

Stolz sei er auf diesen LTV, sagte Hasenjäger, und zwar nicht nur, weil der seit Sommer 2016 schuldenfrei und der größte Verein der Stadt sei, und nicht nur, weil es seit Herbst einen fünften Tennisplatz gebe und die Mitgliederzahlen auch im letzten Jahr wieder gestiegen seien. Und schon gar nicht, weil der dritte Fön in der Herrenumkleide gestohlen worden sei. Stolz und gerührt machten Hasenjäger Mitglieder wie Übungsleiter Kurt Vogel.

Ihm dankte der LTV-Chef ausdrücklich, hatte er zu seinem Geburtstag statt Geschenken Geld gesammelt, das nun für die Integration von Flüchtlingen in die Leichtathletik-Abteilung des LTV genutzt werden kann. "Danke, Du bist ein Vorbild für alle Ehrenamtler", wandte sich Hasenjäger an Kurt Vogel.

Geehrt wurden in diesem Jahr auch wieder Sportler, die in den letzten zwölf Monaten besondere Leistungen erbracht haben. Mannschaft des Jahres sind die jugendlichen U14-Faustballer: Sie sind in ihrer Altersklasse amtierende Deutsche Meister. LTV-Sportlerin des Jahres ist Michelle Döpke. Sie ist seit Jahren ein Garant für Höchstleistungen und feste Größe bei der Medaillenvergabe der Rasenkraftsportler. Sie ist Rekordhalterin und ebenfalls amtierende Deutsche Meisterin.

Etwas anders hingegen sieht es bei dem 17-jährigen Nachwuchstalent Daniel Ewen aus. Obwohl er erst seit März 2016 richtig in die Leichtathletik eingestiegen ist, war er im Vorjahr der Senkrechtstarter in den Wurfdisziplinen. Im Diskuswurf hat er unter anderem den 40 Jahre alten Vereinsrekord geknackt. Für diese Leistungen hat der Leichlinger Turnverein ihn zum LTV-Sportler des Jahres ernannt.

Zum ersten Mal ehrte Martin Hasenjäger in diesem Jahr auch zwei Trainer. Susanne Jansen wurde für ihr langjähriges Engagement als Trainerin in der Tennisabteilung ausgezeichnet, Frank Lorenzet für seine Erfolge als Handballtrainer.

Quelle: RP