Leichlingen: Karneval? Das ist in Mexiko ein Fremdwort

Die Austauschschülerin Miranda Cid Nieto geht heute beim Umzug mit. Es ist ihre erste Session. In ihrer Heimat wird Karneval nicht gefeiert. Von Bastian Quednau

Wenn heute der Blütensamstagszug um 14.11 Uhr startet, kann wohl eine Teilnehmerin der DLRG-Gruppe die weiteste Anreise für sich reklamieren: Miranda, 17, kommt aus Mexiko.

Die Vorgeschichte Einfach mal ein Jahr weg von Zuhause, im Ausland leben und eine fremde Sprache und Kultur kennenlernen. Viele Menschen haben diesen Traum, doch nur wenige setzten ihn auch tatsächlich um. Eine von ihnen ist Miranda Cid Nieto. Die 17-Jährige aus dem mexikanischen Bundesstaat Puebla lebt seit vergangenem September bei einer Gastfamilie in Leichlingen. Insgesamt drei Länder konnte sie beim Schüleraustausch-Netzwerk "yfu" angeben, aus denen ihr dann das finale Reiseziel zugewiesen wurde. Doch für Miranda war Deutschland von Anfang an der Favorit: "Mein Familie ist oft hierhergekommen, und einige meiner Freunde haben an Austauschprogrammen nach Deutschland teilgenommen oder hier Urlaub gemacht", erzählt die junge Mexikanerin. "Und es gibt auch eine deutsche Firma in Mexiko, bei der ich später gerne arbeiten würde. Deshalb habe ich gehofft, dass ich hierher kommen kann." Momentan besucht sie die elfte Klasse am Gymnasium Leichlingen, wo sie am normalen Schulbetrieb teilnehmen kann - und das, obwohl sie vor einem halben Jahr noch kaum ein Wort Deutsch sprechen, geschweige denn verstehen konnte.

Seit sie hier ist, hat Miranda aber auch schon eine Menge aus der Leichlinger Umgebung gesehen. Neben Leverkusen war sie auch schon in Düsseldorf und ist in Wuppertal mit der Schwebebahn gefahren. Besonders angetan hat es ihr jedoch Köln, wo sie die Altstadt besichtigt hat und mit Freunden in der Fußgängerzone bummeln war.

Am morgigen Sonntag wird sie zu einem Karnevalsumzug in die Rheinmetropole zurückkehren. Dort treffen sich nämlich Austauschschüler aus der Region, um gemeinsam die fünfte Jahreszeit zu feiern.

Der Karneval Doch vielleicht klopft Mirandas Herz eher heute noch etwas schneller, denn ab 14.11 Uhr geht sie im Blütensamstagszug mit. Ihre Gastfamilie ist Mitglied bei der DLRG, da darf die Gasttochter vom fast anderen Ende der Welt freilich auch bei den Lebensrettern, die als Quallen die Jecken am Wegesrand Kamelle verwöhnen wollen, mitgehen. "Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich keine Ahnung, was Karneval überhaupt ist", gesteht die junge Mexikanerin. "Aber ich finde es sehr lustig. Am Donnerstag in der Schule waren wir schon alle verkleidet, und in den Straßen wurde später überall Musik gespielt. Bei uns in Mexiko wird das überhaupt nicht gefeiert. Ich bin schon sehr gespannt, wie es beim Umzug werden wird."

Der Endspurt Bis Juli dieses Jahres wird Mirandas Auslandsaufenthalt noch dauern, dann wird sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Den Kontakt zu ihrer Familie hat sie auf ein Videotelefonat pro Monat beschränkt, da sonst zu viel Heimweh aufkäme, erzählt sie. Dennoch gibt es auch etwas, das sie an Deutschland vermissen wird: "Es ist schön, dass man sich hier frei bewegen und draußen einfach so mit dem Fahrrad fahren kann. Zuhause geht man fast nur mit den Eltern raus, weil es sonst zu gefährlich ist", berichtet Miranda ernst. "Die größte Veränderung war für mich aber das Wetter, weil es hier in Deutschland so kalt ist und so früh dunkel wird."

Eines steht für sie jedoch fest: In ein paar Jahren möchte sie auf jeden Fall noch einmal zurückkommen.

Quelle: RP