Leichlingen: "Leichlingen Valley" - CDU will digitalen Wandel nutzen

Der erste Schritt ist laut Maurice Winter und Jens Weber gemacht, nämlich der flächendeckende Breitbandausbau, so dass ab dem Frühjahr fast alle Haushalte mit einem relativ schnellen Internetanschluss (50 Megabit pro Sekunde) versorgt sind. "Etwas schwierig ist es allerdings noch in den ländlichen Bereichen zwischen Leichlingen und Witzhelden, wie Katzensterz und Bremersheide", räumt Weber, der stellvertretende Bürgermeister, ein.

Dennoch sei es jetzt an der Zeit weiterzudenken. "Der digitale Wandel vollzieht sich so schnell, dass wir kaum hinterher kommen." Mit einem Vorschlagspapier wolle man mit den anderen Parteien in die Diskussion kommen, um die Blütenstadt voranzubringen. Denn die habe große Potenziale, sich zu "Leichlingen Valley" zu entwickeln.

"Wir können und wollen keine Großindustrie anlocken, aber kleine Start-Up-Unternehmen, die innovative Ideen nach Leichlingen bringen und für ein hippes Image sorgen können", ist Weber überzeugt. Leichlingen sei verkehrsgünstig zwischen Köln und Düsseldorf gelegen, aber nicht so teuer. Dank des Internets müssten Mitarbeiter eines Unternehmens nicht mehr an einem Ort sitzen, sondern könnten ihre Arbeitsergebnisse über das weltweite Netz zusammenbringen. Immer weniger Leichlinger müssten deshalb in andere Städte pendeln, sondern könnten von zu Hause aus arbeiten. Außerdem könne die Blütenstadt Standort von "Co-Working-Places" werden - ausgelagerten Arbeitsstätten, die näher an den Wohnorten der Beschäftigten seien.

"Wir wollen überlegen, wo man das Digitale im Alltag so einsetzen kann, dass es das Leben erleichtert", erklärt CDU-Chef Maurice Winter. Das betreffe neben der Wirtschaft auch den Bereich Bildung - und städtische Dienstleistungen. "Wir regen zum Beispiel virtuelle Sprechstunden an. Dinge online erledigen zu können, kommt auch Menschen zugute, die nicht mehr so mobil sind und nur schlecht ins Rathaus kommen", sagt Winter. Die Ausleihe von elektronischen Büchern in der Stadtbibliothek werde bereits sehr gut angenommen.

Um den rund 2000 Leichlinger Schülern den richtigen Umgang mit Computer und Internet beizubringen, müsse nicht jeder mit einem Tablet-PC versorgt werden. "Es gibt auch ganz einfache, voll funktionsfähige Mini-PC, die dafür ausreichen und nur 30 Euro kosten." Finanziert werden könnten sie über verschiedene Fördertöpfe.

Quelle: RP