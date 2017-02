Leverkusen: Leichlinger Blüten rund um den Zoch . . .

Seine persönliche kleine Party feierte ein Jeck, der mehrere Kostüme einfach mal kombiniert hatte. Herausgekommen war dabei eine Mischung aus Weihnachtsmann, Engel und Cowboy. Der junge Mann tanzte über die Straße, vergnügte sich mit seiner Tröte und schäkerte mit den weiblichen Wagenengeln.

*

Die Jungs und Mädels der Landjugend ließen nicht nur Popcorn und Bonbons fliegen, sondern hatten auch Gesundes in petto. Eine Närrin in der Menge staunte jedenfalls nicht schlecht, als sie plötzlich eine Möhre in der Hand hielt. Verblüfft zeigte sie das Gemüse einem ihrer Begleiter, der das mit einem Grinsen und kurzem "Ja, das passt!" kommentierte.

*

Überhaupt mutete das Wurfmaterial zuweilen ungewöhnlich an: Die Ehrensenatoren des FLK hatten unter anderem Lineale und Maßbänder auf ihrem Wagen deponiert, die Fußgruppe Oberbüscherhof verteilte kleine Shampooflaschen, Kissen in Schmetterlingsform und Servietten, die Junge Union sogar Zahnpastatübchen - nach Schokolade, Berliner und Co. benötigte das Kauwerkzeug der Jecken immerhin besondere Aufmerksamkeit.

*

Das Wetter meinte es gut am Samstag: Zwar wich der anfängliche Sonnenschein zu Beginn des Zuges einer trüben Wolkendecke, aber immerhin fielen keine Tropfen vom Himmel. "Ich habe gesagt, der liebe Gott muss ein Kölner sein", sagte Renate Latsch-Werbelow von der Fußgruppe Oberbüscherhof. "Nee, ein Leichlinger", wandte ihre Mitstreiterin Renate Eick-Kallert ein. "Dann eben ein Leichlinger", verbesserte sich Erstere lachend. "Wir haben jedes Jahr Regencapes dabei, haben sie aber noch nicht einmal gebraucht!". jube

