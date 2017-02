Leverkusen: Linke wollen Rats-TV

LEICHLINGEN Die Fraktion Die Linke will öffentliche Ratssitzungen per Video ins Internet übertragen ("Streamen"). "In Zeiten der Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen ist es nur noch wenigen Menschen möglich, an Sitzungen städtischer Gremien als Zuschauer teilzunehmen", begründet Ratsmitglied Klaus Reuschel-Schwitalla in seinem Antrag an Bürgermeister Frank Steffes. "Das Internet bietet die Möglichkeit, von überall das Geschehen im Rat zu verfolgen." Dies "wäre ein demokratischer Gewinn".

Der Vorschlag kommt nicht von ungefähr. Andere Städte haben die Live-Übertragung ihrer Ratssitzungen bereits eingeführt. Dazu gehören Köln, Düsseldorf, Neuss, Wuppertal und Solingen. In Leverkusen hat der Stadtrat im vergangenen Jahr die Einführung beschlossen. "Wir sind jetzt dabei, den Beschluss umzusetzen", berichtet Stadtsprecherin Julia Trick. Wo das Angebot schon steht, trifft es auf unterschiedliches Interesse - je nach Themen auf der Tagesordnung. Mal verfolgen 70 Bürger die Übertragung einer Ratssitzung, mal über 700.

Steffes zeigt sich offen für das Streamen. "Ich finde das interessant und bin dem gegenüber auch aufgeschlossen", sagt der Leichlinger Bürgermeister. Bislang erlaube die Geschäftsordnung des Rates eine solche Live-Übertragung nicht. "Der Rat muss deshalb darüber entscheiden." Schließlich müssten gleichzeitig rechtliche Fragen geklärt werden. "Was ist zum Beispiel, wenn Zuschauer darauf zu sehen sind?"

Kosten spielen ebenfalls eine Rolle. Leverkusen rechnet mit 1500 Euro Kosten pro Live-Stream und 12.000 Euro im Jahr. In Solingen kalkuliert man mit 10.000 Euro. Die Anschaffung der Übertragungstechnik schlägt mit etwa 2500 Euro zu Buche.

Die Persönlichkeitsrechte der Politiker bleiben bei den Live-Streams der verschiedenen Städte gewahrt. Dort müssen die Ratsmitglieder jedes Mal ihr Einverständnis für die Übertragung geben. Geben sie sie nicht oder widersprechen sie nachträglich, werden Beiträge, in denen sie auftauchen, herausgeschnitten. Wobei die Linken in Leichlingen für Transparenz werben. "Wer sich in eine Spitzenposition wählen lässt, hat eine besondere Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit", sagt Reuschel-Schwitalla. "Der Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Vertretung soll von außen durchsichtig und nachvollziehbar sein. Auf diese Weise soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die kommunalen Vertretungen gefördert werden."

So sieht man es auch in Solingen. Dort war das Rats-TV wegen der hohen Kosten nach einer Testphase 2015 eingestellt worden. Dann entschlossen sich die Ratspolitiker in der Nachbartstadt für eine Weiterführung der Übertragung- als Beitrag zur Transparenz und Bürgerbeteiligung.

Quelle: RP