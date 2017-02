später lesen Leichlingen Mit "Brötchentaste" darf 20 Minuten geparkt werden Teilen

2017-02-14T19:07+0100 2017-02-15T00:00+0100

Handyparken wird es in Leichlingen in absehbarer Zeit nicht geben: Der Vorschlag wurde sowohl im Infrastruktur-, Verkehrs- und Betriebsausschuss am Donnerstag als auch im Haupt- und Finanzausschuss am Montag abgelehnt. Von Ina Bodenröder