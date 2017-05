später lesen Leichlingen Motorradlärm soll im Winter gemessen werden FOTO: Moll (Archiv) FOTO: Moll (Archiv) 2017-05-04T18:47+0200 2017-05-05T00:00+0200

Bricht die Dämmerung über Leichlingen herein, ist es mit der Beschaulichkeit und Ruhe in Bremersheide vorbei: In den Abendstunden wird die Landstraße 294 zwischen Leichlingen und Witzhelden regelmäßig zur Rennpiste für Motorrad- und Quadfahrer. Von Ina Bodenröder