Leichlingen: Neue Mitarbeiter fürs Leichlinger Rathaus

Nachdem Andreas Pöppel bereits zum 1. Oktober die Bauhofleitung übernommen hat, tritt Anfang Januar 2017 auch ein neuer Wirtschaftsförderer offiziell seine Stelle in der Stadtverwaltung an. 27 Bewerber habe es gegeben, sechs seien in die engere Wahl gekommen, berichtete Bürgermeister Frank Steffes zum Jahresausklang.

Bereits im Februar hatte der Stadtrat mit 16:15 Stimmen äußerst knapp beschlossen, die Stelle zu besetzen und dem kommenden Wirtschaftsförderer ein jährliches Budget von 10.000 Euro einzuräumen. Die personelle Aufstockung der Verwaltung sei ein zwingender Schritt zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Ansiedlung neuer und die Pflege bestehender Unternehmen, argumentierten damals SPD, BWL, UWG und FDP.

Ebenfalls neu besetzt werden soll so schnell wie möglich die zweite Vollzeitstelle im Kinder- und Jugendzentrum in der Balker Aue. Die Ausschreibung läuft bereits. Die finanziellen Mittel schafft die Verwaltung nachträglich, in dem sie im Personaletat umschichtet. "Wenn ein Mitarbeiter im Rathaus kündigt, gibt es meistens Zeiten, in denen diese Stelle durch den längeren Ausschreibungsprozess unbesetzt bleibt. Dadurch gewinnen wir Mittel, um die Position im Jugendzentrum bezahlen zu können", erläuterte Steffes. Ursprünglich sollte die Stelle eingespart werden sollte. Obwohl der Personalmarkt für Sozialpädagogen und -arbeiter derzeit immer noch äußerst angespannt ist, haben sich auf die Position bereits einige Bewerber gemeldet.

Äußerst zufrieden zeigte sich der Bürgermeister bereits jetzt mit der Arbeit des neuen Bauhofleiters, den er in den nächsten Wochen auch noch ausführlicher der Öffentlichkeit vorstellen will. "Ich entdecke im Bauhof plötzlich Flächen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt", berichtete das Stadtoberhaupt. Der neue Leiter arbeite ausgesprochen strukturiert, was Steffes sehr gut gefalle.

(nbo)