Leichlingen: Opladener Straße: Stau-Ärger durch Fällungen

Über die komplette Straße Am Wallgraben bis auf die Opladener Straße zurück staute sich gestern Morgen der Verkehr. Von Peter Clement

Wer gestern Morgen mit dem Auto durch Leichlingen wollte, brauchte Geduld: Von der Peschecke aus staute sich der Verkehr über die komplette Straße Am Wallgraben bis weit in die Opladener Straße hinein.

Hintergrund der Blechlawine: Seit einigen Tagen entfernt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg in Leichlingen Bäume im Straßenrandbereich. Betroffen sind die L359 (Oskar-Erbslöh-Straße) zwischen Germaniabad und Balken und die L294 (Opladener Straße) zwischen Trompete und Am Wallgraben sowie weiter bis Witzhelden.

Im Straßenrandbereich würden punktuell so genannte Gefahrenbäume gefällt, teilte Sprecherin Sabrina Kieback mit. Die stellten durch einen abnormalen Wuchs sowie Zwieselstämme und Schrägstand nämlich eine erhöhte Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar.

Auch viele Eschen wurden gleich komplett entfernt. "Fast alle Eschen im Leichlinger Stadtgebiet sind von der aus Südostasien eingeschleppten Pilzerkrankung Eschentriebsterben betroffen", erläutert Kieback.

Da gestern zwischen dem Abzweig zum Wallgraben und Germaniabad die Opladener Straße gesperrt wurde, kam es zu den größeren Staus. Straßen.NRW beantwortete gestern auch noch weitere Fragen dazu:

Warum wird die Straße überhaupt gesperrt?

"Viele Bäume stehen nah an der Straße. Um effektiv arbeiten zu können, und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, seien halbseitige und manchmal auch Vollsperrungen unerlässlich", betont Straßen.NRW. Das Wort Gehölzpflege hat schon bei so manchem Verkehrsteilnehmer für Irritationen gesorgt, weil nicht gepflegt, sondern oft großflächig ganze Bäume entfernt werden - wie passt das zusammen?

Oberste Priorität hat nach Angaben von Straßen.NRW die Verkehrssicherheit. In manchen Fällen genüge ein fachgerechter, regelmäßiger Rückschnitt. Mitunter könne "Pflege" jedoch bedeuten, "dass auch stärkere Bäume in größerer Zahl entfernt werden müssten, um potenzielle Gefahrenquellen zu beseitigen". Sabrina Kieback sagt darüber hinaus, die kritischen Rückmeldungen aus der Bevölkerung über Baumfällungen würden umso heftiger, "je weiter in der Innenstadt wir Bäume entfernen müssen".

Kann man Gehölzschnitt nicht nachts erledigen?

"Den Gehölzschnitt nachts zu erledigen ist sehr gefährlich", heißt es beim Landesbetrieb. Zum einen sei das Arbeiten mit Strauchwerk bei schlechten Sichtverhältnissen für die Arbeiter unberechenbar. Zum anderen würden solche Arbeiten, z.B. im Mittelstreifen einer Autobahn, als so genannte Wanderbaustelle durchgeführt. Nachts können sich die Autofahrer schlechter darauf einstellen.

Eine gute Nachricht hatte die Sprecherin gestern dann aber auch noch zu vermelden. Sabrina Kieback: "Die Arbeiten in Leichlingen sollen heute abgeschlossen werden."

Quelle: RP