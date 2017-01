Leichlingen: Polizei zieht Bilanz: Viel Arbeit, aber keine Dramen

Die Nacht von Silvester auf Neujahr zählt für die Einsatzkräfte der Polizei turnusgemäß nicht zu den ruhigsten. So war es auch in diesem Jahr.

Dennoch kam Polizei-Sprecher Richard Bartz gestern in seiner Bilanz zum Jahreswechsel zu dem eindeutigen Schluss: "Obwohl wieder sehr gutes Wetter herrschte, lag die Einsatzzahl deutlich unter dem langjährigen Mittel von knapp 100 Einsätzen. Es war kein Einsatz aus dem Bereich "Sexualdelikte auf offener Straße" zu bewältigen. Nur elf Personen erhielten Platzverweise, in Gewahrsam wurde niemand genommen." Also: eine normale Nacht. 79 Einsätzen zwischen 18 und 6 Uhr wurden verzeichnet.

Der Schwerpunkt der Einsätze lag im Stadtgebiet Bergisch Gladbach In Leichlingen gingen gegen 20.30 Uhr Anrufe ein, Jugendliche würden Baustellenabsicherungen im Bereich Unterberg verschieben.

Tatsächlich konnten laut Polizei aber keine Beschädigungen festgestellt werden. Um kurz vor eins rückten Feuerwehr und Polizei in Herscheid aus. Ein Brandmelder hatte ausgelöst - aber e war zum Glück ein Fehlalarm.

Eine Strafanzeige im Bereich Verkehr gab es, weil kurz vor Mitternacht ein Roller auf dem Schraffenberg auffiel, der nicht zugelassen war.

Im Bereich Verkehr war die Silvesternacht ohnehin sehr ruhig - nur zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden mussten laut Polizei im gesamten Kreis aufgenommen werden. Ein 28-Jähriger ist in Rösrath unter Alkoholeinfluss aufgefallen und musste mit zur Blutprobe.

(pec)