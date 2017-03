Leichlingen: Polizisten wurden beim Zoch attackiert und bespuckt

Beim Blütensamstagszug in Leichlingen sollen betrunkene junge Männer Beamte angegriffen haben. Es gab mehr Anzeigen als im Vorjahr.

Nach Angaben der Polizei waren in Leichlingen Betrunkene (28, 29 Jahre alt) sehr aggressiv und griffen die Beamten an. Sie beleidigten und bespuckten die Einsatzkräfte. Eine Polizeibeamtin der Polizeiwache Burscheid wurde leicht verletzt. Mit Karnevalsbezug erfolgte kreisweit in 57 Fällen eine Anzeige wegen Körperverletzung (einschließlich Widerstandshandlungen) und Sachbeschädigungen.

Damit lag die Zahl etwas höher als im Vorjahr, als 49 Anzeigen erstattet wurden. Die Polizei verzeichnete von Weiberfastnacht bis gestern Morgen (6 Uhr) 823 Einsätze aller Art - 57 mehr als im Jahr zuvor. 114 Platzverweise wurden ausgesprochen, 23 Personen in Gewahrsam genommen.

(pec)