Leichlingen: Rathaus-Frage: Geheimniskrämerei bei CDU und SPD

Kernthema der Sitzung des Stadtrates ist die Zukunft des Rathauses. Vorab bemühen sich die Fraktionen um Einigkeit. Von Roman Zilles

Helmut Wagner hat durchaus was zu erzählen zur Sitzung. Etwa, dass entschieden werden soll, dass per Brötchentaste an Parkautomaten bald 20 statt 15 Minuten kostenfrei geparkt werden darf. "Das ist ein gutes Signal für den Einzelhandel, auch weil sich die Politik einig ist", sagt Wagner. Angesprochen auf das mutmaßliche Kernthema im Stadtrat (heute, Ratssaal, 17 Uhr) wird der CDU-Fraktionsvorsitzende aber wortkarg. Es sei Stillschweigen vereinbart worden, nachdem CDU und SPD zu Wochenbeginn über die Rathaus-Zukunft gesprochen haben.

Daran hält sich auch Wagners Pendant von der SPD. Inhaltlich lässt Matthias Ebecke vorab nichts raus. Aber es sei ein "gutes Gespräch" gewesen, verrät er und schickt die schöne Formulierung hinterher: "Beide Seiten haben versucht, sich vertrauensvoll zusammenzusetzen - und das ist gelungen." Die Zuschauer und -hörer dürfen also gespannt sein, welchen Weg die beiden größten Fraktionen des Rates einschlagen wollen. Und ob es ihnen und den Vertretern der anderen Parteien nach Jahren des Streits und Stillstands gelingt, die Steilvorlage für einen neuerlichen Vorstoß in Sachen der zuletzt völlig festgefahrenen Innenstadtentwicklung aufzunehmen und zu verwandeln.

Denn als solcher wird der Verkauf des Kaufpark-Geländes an eine Objektgesellschaft Leichlinger Architekten und Stadtplaner gewertet. Die hatten angekündigt, dass an der Stelle "alles möglich" sei und man "das Beste für Leichlingen" im Sinn habe. Aus Sicht von Ebecke sei es nun dringend geboten, "dass nicht sofort wieder Porzellan zerschlagen wird, sondern dass innerhalb der Politik Einigkeit erzielt wird, damit man mit dieser Einigkeit dem neuen Besitzer gegenübertreten kann".

Diese Meinung wird von anderen Ratsvertretern geteilt. "Das ist eine große Chance für die Entwicklung der Innenstadt, die für viel Optimismus sorgt", sagt Wolfgang Müller-Breuer. Seine Grünen werden sich heute in die Reihen der Befürworter eines Rathaus-Abrisses eingliedern. Nach Dafürhalten seiner Fraktion ist ein Neubau des Rathauses auf dem Gelände des Hallenbads die beste Lösung. "Ich hoffe sehr, dass unser Votschlag konstruktiv diskutiert wird", sagt Müller-Breuer.

Derweil bleibt auch die UWG bei ihrem Votum für den Abriss. Es sei denn, führt Hermann Terjung aus, die Rathaus-Frage spiele eine zentrale Rolle in kommenden Planungen für das Kaufpark-Gelände. "In diesem Fall könnte man die Entscheidung noch mal verschieben - wenn auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag." Prinzipiell sollte dem neuen Investor möglichst viel Spielraum eingeräumt und der Entwicklung der Innenstadt Priorität eingeräumt werden. Immerhin, merkt Terjung an, in einer Rathaus-Frage gebe es wohl keine offenen Fragen mehr: Der Ankauf des Alten Rathauses an der Neukirchener Straße "ist wohl in trockenen Tüchern". Auch seine Partei unterstütze das Vorhaben und den Plan, dort vorübergehend Flüchtlinge unterzubringen.

Freudig überrascht waren Ende voriger Woche ebenfalls Franz Jung und seine BWL über den Wechsel auf dem Kaufpark-Gelände ("Das stimmt uns sehr positiv"). Er weiß genau, was er dort nicht haben möchte: "Für exklusive Eigentumswohnungen sind wir nicht zu haben." Stattdessen schwebt Jung vor, dass die Öffnung zur Wupper in Form von ein- bis zweigeschossiger Bebauung mit Gastronomie im Erdgeschoss vollzogen wird. Ein Lebensmittelmarkt könnte an der Stelle des Rathauses entstehen.

